La Legislatura bonaerense le devuelve la pelota a Axel Kicillof y le pide que defina: ¿PASO sí o no?

La Legislatura bonaerense le tiró la pelota al gobernador Axel Kicillof para que defina si quiere o no mantener las PASO en la provincia de Buenos Aires . La réplica llegó desde el bloque del peronismo en Diputados tras las declaraciones del ministro Carlos Bianco , quien dijo que el Parlamento deberá tomar la decisión de suspenderlas, tal como lo hizo el Congreso .

"Desde el Ejecutivo le pedimos a la Legislatura que rápidamente tome una decisión", reclamó Bianco en conferencia de prensa luego de que el Congreso suspendiera el jueves pasado las primarias a nivel nacional. La respuesta no tardó en llegar: “El ministro político del gobernador no baja una línea de lo que quiere el gobierno. ¿Lo deja en manos de la Legislatura? Es el mundo del revés”, se quejó un legislador de UP en declaraciones a Letra P.