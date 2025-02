Chau PASO: los tres caminos peronistas para armar las listas en Buenos Aires

Si efectivamente el gobernador decreta el desdoblamiento de la elección como le pide la tropa propia y no quiere la expresidenta, ambos junto a Sergio Massa , el tercer socio de la frágil coalición bonaerense, deberán definir de qué manera se elegirán los candidatos y candidatas provinciales y municipales en tiempos que ya nadie tendría la potestad absoluta de la lapicera.

Sin PASO, en los diferentes sectores del peronismo comienza a evaluarse la posibilidad de que se lleve adelante una interna partidaria, pero no una megapulseada del PJ a nivel provincial, que varias de las fuentes consideran “inviable”, sino que la futura alianza electoral que conformes distintos sellos defina las reglas para una primaria propia que se podría dar para listas seccionales y municipales.

Camino dos: la vuelta de las colectoras

Sin PASO ni interna partidaria, como contó Letra P, un mecanismo que podría desempolvar Kicillof son las colectoras que fueron eliminadas en 2019 por Mauricio Macri y en la provincia por María Eugenia Vidal. Sólo es necesario un decreto del gobernador para habilitarlas.

Las colectoras podría servir solamente para dirimir internas municipales, ya que más de una lista podría ir colgada de la misma lista seccional. Para fomentar la competencia tienen a favor que la nómina que supere el 8,33% de los votos ingresará concejales. Por esa misma razón es que los intendentes no quieren su implementación en sus distritos. No obstante, hay dudas respecto de lo beneficioso o no de su implementación ya que las colectoras podrían ayudar a ordenar a la oposición.

Camino tres: compartir lapicera

Finalmente, el PJ puede apostar a ponerse de acuerdo y negociar sin que la sangre llegue al río. Una tarea que parece difícil a partir del nivel de conflictividad entre las tribus, pese a que en las últimas semanas se empezó a transitar un clima de pax armada. Para que esa negociación sea posible, cada sector tendrá que ceder. Kicillof está plantado en que pondrá nombres propios, por primera vez, en las listas y que las mismas no serán armadas bajo el puño exclusivo de Máximo Kirchner.

CFK, Sergio Massa y Axel Kicillof.webp

La ruptura

Si todos los mecanismos mencionados anteriormente fallaran solo quedaría la ruptura inevitable: que el peronismo de Kicillof y el de CFK fueran en listas separadas a la elección general. Es lo que fomenta y espera que suceda la Casa Rosada. Son minoritarias las voces peronistas que consideran la ruptura una opción para reordenarse, aunque se pierdan las legislativas, de cara al 2027. En forma mayoritaria, el peronismo sabe que si va dividido, camina hacia una derrota asegurada, y que eso, no es negocio para nadie.