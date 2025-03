La agenda 2025 de Axel Kicillof: insistió en que la Legislatura resuelva si habrá PASO

Según dijo el gobernador, sobre el cierre del discurso que duró más de dos horas y media, hay “argumentos son más que razonables” para suspender las elecciones primarias, pero que será “respetuoso” de lo que resuelva la Legislatura, aunque exigió que no haya más demoras. Además, reiteró que lo que se determine será “colectivamente” para “garantizar la votación eficiente para los bonaerenses".

Kicillof también explicó que el fracaso del tratamiento de la ley de leyes produjo el reacomodamiento de partidas y la planificación impositiva, por lo que su administración está trabajando en una readecuación a las nuevas condiciones, en particular en lo relativo a la refinanciación de los vencimientos de deuda. El gobernador afirmó que enviará el nuevo texto para su tratamiento en la Legislatura.

Legislatura.JPG Legislatura bonaerense

Kicillof reiteró la quita por parte del gobierno libertario de $750 mil millones a la provincia en el área de seguridad, y anunció tres ejes más para reforzar el área. Una es la presencia con fuerzas especiales en los barrios más violentos y un programa de desarme para reducir la circulación de armas ilegales, contrariamente al discurso libertario sobre la importación de políticas de países del exterior que generan “más violencia y tiroteos masivos”.

Además, el mandatario anunció el aumento de penas por tenencia ilegal de armas y un plan de seguimiento de menores aprehendidos y restituidos a sus familias. El gobernador aseguró que se realizará con la ampliación del acceso a la educación, la salud y el tratamiento de consumos y formación para el trabajo.

Las leyes de Salud

Kicillof le pidió a la Legislatura agilizar el tratamiento de dos propuestas que envió el año pasado y que se trabaron en el Senado: la creación de una Empresa Pública de Emergencias y la de Medicamentos Bonaerenses, que busca ampliar el acceso a remedios y fármacos. Durante 2024, ambos proyectos tuvieron un trabajoso tratamiento en Diputados: a pesar de las modificaciones a pedir de la oposición, las leyes no pudieron salir de la cámara alta.

La Empresa de Emergencias (el SAME bonaerense) pretende articular el sistema con los municipios para agilizar y coordinar las acciones que muchas veces dependen de las intendencias, que no dan abasto ante un accidente grave y alejado de un centro de alta complejidad. En cuanto a laboratorio provincial, lo que busca el gobierno de Kicillof es mejor y mayor acceso a los medicamentos, haciendo hincapié, también, en la escalada de los precios a los que un sector importante de la población no puede acceder.

Kicillof.JPG

Una ley para los conflictos laborales

El gobernador también anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para la creación de la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial, que consiste en una etapa obligatoria en el ámbito del Ministerio de Trabajo para la tramitación y resolución de los conflictos de trabajadores y trabajadoras bonaerenses del sector privado, mediante un procedimiento que tendrá mayor agilidad y que pretende brindar mayor seguridad jurídica a las partes, evitando el inicio de un juicio laboral. En este caso, el gobernador afirmó que el proyecto de ley cuenta con el apoyo de las tres centrales sindicales: la CGT, la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores, cuyos representantes observaron el discurso desde un palco.

La reacción de la oposición

En el PRO señalaron que Kicillof brindó “un discurso fiel al estilo K: dijo que la provincia es más segura, tiene menos pobres, hay miles de inversiones privadas y que los hospitales provinciales son geniales, pero no mencionó una sola vez IOMA”, se quejó el diputado Fernando Rovello. “Vive en una realidad paralela y en campaña permanente”, completó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FerRovello/status/1897387911861211254&partner=&hide_thread=false Derecho al Futuro dice @Kicillofok rodeado de los que son parte del problema.

Y te cuenta que en la Provincia de Bs As hay menos pobreza, más seguridad y mejor salud.

Vive en Disney este muchacho. … pic.twitter.com/gorn3XqrVT — Fernando Rovello (@FerRovello) March 5, 2025

El senador radical Agustín Máspoli cuestionó que el gobernador “habló mucho de seguridad, se nota que le preocupa el tema, hizo anuncios pero nos gustaría tener cosas más concretas”. En el mismo sentido, el presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Carlos Curestis, añadió: “En lo único que se basó es en criticar a nuestro presidente, esperábamos otra devolución y respuestas de lo que está sucediendo”.

El diputado libertario Agustín Romo hizo una especie de seguimiento vía redes sociales de lo que el gobernador iba anunciando: “Por lo que más llora Kicillof es por Milei, eso está claro. Pero también no para de llorar por lo que pasa acá, en Twitter. Es insólito este discurso”.

Agustín Romo.JPG El libertario Agustín Romo fue tuiteando el discurso en vivo.

El titular de la bancada radical en Diputados, Diego Garciarena, también cruzó a Kicillof en las redes: “Señor gobernador: hace seis años que fue electo. No puede devaluar así su rol de gobernante. Basta de excusas, de eludir responsabilidades, de diluir funciones y de echarle culpas a todo el mundo”.