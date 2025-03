La Legislatura bonaerense da el puntapié inicial para suspender las PASO

El proyecto con mayor probabilidades de sancionarse, hoy por hoy, es el presentado por el Frente Renovador en noviembre, que ya tiene estado parlamentario y que prevé la suspensión de las primarias, en sintonía con que aprobó el Congreso; y no su eliminación, como lo hacen otros dos textos que se apilan en los despachos de la cámara baja. Las miradas están puestas en el sector de Cristina Fernández de Kirchner , que conduce el bloque oficialista y que debe convocar a una reunión de bloque para tratar el tema.

El dato no es menor ya que las otras tribus de UP presionan para que ese llamado se haga realidad y así poder darle curso al pedido del gobernador Axel Kicillof que, durante la apertura de sesiones legislativas, opinó que “hay argumentos más que razonables” para suspender las PASO en Buenos Aires .

En esa instancia es probable que se trabaje un texto de unificación con algunos pedidos de la oposición o que se tomen artículos de otros de los proyectos. Esa comisión está integrada por Emiliano Balbín (UCR + Cambio federal), Nazarena Mesías (Acuerdo Cívico - UCR+GEN), Susana González (UP), Gustavo Cuervo (URF), Micaela Olivetto (UP), Margarita Recalde (UP) y María Richini (PRO). Luego es probable que se llame a una comisión conjunta entre la de Legislación general y Presupuesto para darle despacho y tratarlo en el recinto.