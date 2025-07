Santa Fe: la reunión entre Unidos y el PJ mostró el primer ruido por el reglamento de la Convención

Los representantes de ambos frentes se vieron las caras y se abocaron a discutir, principalmente, el reglamento de la Convención . Ambas partes coincidieron en que hay voluntad de llegar a un acuerdo político, pero uno de los planteos hechos por el peronismo trajo algo de ruido a la discusión: para los convencionales de Más para Santa Fe , el reglamento debe ser votado por los dos tercios del cuerpo constituyente. En Unidos , aunque le bajan el tono a la disidencia, no están de acuerdo.

El razonamiento que circula en el peronismo va más allá: si Unidos se ampara en la norma constitucional y se niega a exigir dos tercios para modificar el reglamento, está reconociendo que el legislador se excedió en sus facultades. Y si reconoce eso, abre la puerta al planteo de La Libertad Avanza , que sostiene que no son válidas las modificaciones constitucionales dispuestas por la ley justamente porque la Constitución solo le otorga al legislador facultad para habilitar artículos a ser modificados y no para indicar el sentido de esa modificación.

Pullaro.Monteverde.png El último encuentro entre Unidos y el peronismo había sido en la semana posterior a las elecciones de convencionales de Santa Fe.

Para el justicialismo, es algo clave. Entienden que encontraron así una forma legal de evitar que Unidos para Cambiar Santa Fe los “lleve puestos” con el tema reglamento. Quieren evitar lo que pasó con la fecha de la Convención, cuando la mayoría de la oposición pidió que se haga en 2026 y el gobernador Pullaro decretó que se haga en julio de este año. “Hasta hoy a la mañana no venimos viendo mucha voluntad de consenso”, reconocen en el peronismo.

La respuesta de Unidos para Cambiar Santa Fe

Por el lado de Unidos, reina la tranquilidad. Aunque no coinciden en la lectura del peronismo, creen que funcionará el plan A -llegar a un acuerdo político- y eso les permitirá aprobar el reglamento en la Convención con más de 46 votos -es decir, los dos tercios-. Con sus 33 convencionales, los 12 del peronismo y los 3 aliados de Alejandra “Locomotora” Olivera, sobran. De esta manera, el planteo devendrá en abstracto. ¿Y si no funciona el plan A? No hay plan B: “Habrá roña con este y con el resto de los temas”, incluso sin descartar que la reforma termine en una disputa judicial.

Es un escenario catastrófico que no creen que se de: “No hay voluntad de hacer las cosas violentamente”. De hecho, confían en que el reglamento será votado casi por unanimidad porque “no hay forma de perjudicar a alguien”. Por lo pronto, más cerca del fin de semana convocarán institucionalmente a otras fuerzas con representación en la Convención con las que ya vienen teniendo charlas informales. La Libertad Avanza y Activemos -el espacio de Marcelo Lewandowski-, seguramente, sean los próximos en agenda.

En la reunión se acordó que el PJ enviará por escrito sus propuestas para el reglamento entre lunes y martes, aunque la mayoría fueron vertidas en la reunión y no generaron mayores problemas. Entre ellas, se encuentran la cantidad de comisiones -el peronismo exige cinco-, la facultad de la comisión parlamentaria de armar un cronograma de trabajo y el tema de la cantidad de vicepresidencias: el peronismo propone que haya dos y quiere la primera para alguien propio. Puede aceptar que haya tres, pero pretende que sea para otra fuerza política y no para otro partido de Unidos.