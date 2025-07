Axel Kicillof reunió a sus intendentes: el MDF, entre la unidad y la inscripción de un frente propio

En particular, la disputa gira en torno a la designación de los apoderados y la integración de la junta electoral del frente. El kicillofismo plantea que el espacio debe establecer un sistema de firmas “conjuntas o cruzadas” de apoderados. Eso implicaría que tanto el sector de Kicillof como el de Máximo Kirchner y el massismo tendrá que validar la integración de la lista, una vez que esté conformada.

Lo que dejó el Congreso del PJ

“El Congreso del PJ bonaerense dio un paso importantísimo: colectivamente se acordó consolidar un gran frente que, en las próximas elecciones legislativas, funcione como escudo y ponga un freno a la motosierra que hoy arrasa derechos y sueños en nuestra provincia y en toda la Argentina”, escribió Kicillof el domingo en sus cuentas de redes sociales.

Con esa declaración, el gobernador buscó mostrar que tiene voluntad de avanzar en un acuerdo que pueda dejar de lado las internas. Sin embargo, la tensión interna se mantiene. En el kicillofismo no hablan de “unidad” si no de “listas conjuntas”, un término que da cuenta de que la división no tiene marcha atrás. Lo mismo dicen cerca de Kirchner.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires realizó hoy su Congreso ordinario en la localidad de Merlo durante la jornada de hoy.



Durante el Congreso se aprobó que el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner,…

El sábado, el presidente del Consejo del PJ decidió no asistir al Congreso partidario. Si bien no tiene obligación, porque se trata de un órgano diferente al que encabeza, el mismo Kirchner dio el presente en congresos anteriores. En el cristinismo mostraron la ausencia como un “gesto” de Kirchner para evitar que su presencia pudiera caldear los ánimos.

De esa reunión surgió el armado de una comisión de cuatro integrantes que, junto a Kirchner, tendrá la responsabilidad de rubricar el armado del frente electoral. Dos forman parte del cristinismo, los intendentes Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno), mientras que la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro Gabriel Katopodis se anotan en el sector kicillofista.

La decisión final, sin embargo, deberá tener la firma del presidente del partido, Kirchner, y “al menos dos” de los integrantes de la mesa. Ese reparto deja al kicillofismo en minoría, aunque del acta que se aprobó en el Congreso surge que debe respetarse “la ecuanimidad” en la representación de los espacios. Las negociaciones continuarán hasta el miércoles a último momento.