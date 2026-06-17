Guillermo Montenegro prepara el desembarco de Mauricio Macri en Mar del Plata: los cuatro oradores elegidos

El intendente de General Pueyrredón en uso de licencia y con asiento en el Senado bonaerense, Guillermo Montenegro , está en plena organización del "Próximo Paso" en Mar del Plata , el tour nacional que viene encabezando Mauricio Macri y que en La Feliz reunirá al expresidente con dirigentes, referentes juveniles y militancia local del PRO . Será el primer desembarco de ese formato en el interior de la provincia de Buenos Aires .

La actividad se realizará el viernes 26 de junio -cuando Macri regrese del Mundial que se disputa en Estados Unidos - en el complejo La Normandina , un espacio con valor simbólico para Macri: allí presentó años atrás uno de sus libros y ahora volverá para encabezar una jornada partidaria que buscará consolidar el armado territorial del espacio. El esquema replicará el formato que el PRO ya utilizó en encuentros realizados en Vicente López , Santa Fe y Mendoza .

Según pudo saber Letra P , la jornada se dividirá en tres segmentos. Habrá una escuela de dirigentes, un espacio destinado a la juventud y otro enfocado en experiencias de gestión local. Antes del acto central, Macri mantendrá reuniones reducidas con dirigentes y ofrecerá una conferencia de prensa. Luego se desarrollarán los distintos paneles.

Además de Macri, entre los oradores estarán el jefe del partido en Buenos Aires, Cristian Ritondo ; Montenegro y el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis . En otro tramo expondrán la intendenta de Vicente López , Soledad Martínez , y el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren .

También participarán referentes de la Fundación Pensar , el think tank del partido amarillo, que tendrá un espacio propio dentro del programa. La organización previó tres bloques diferenciados de expositores para abordar formación política, gestión y estrategia electoral.

El encuentro se desarrollará en un contexto de creciente diferenciación de Macri respecto del gobierno de Javier Milei. En las últimas semanas, el expresidente y varios de sus colaboradores más cercanos profundizaron sus cuestionamientos a la administración libertaria y reclamaron el apartamiento del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Esa postura generó una situación incómoda para dirigentes como Ritondo y Montenegro, quienes promovieron durante el último año una estrategia de acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza.

Mauicio Macri Próximo Paso Mauricio Macri llegará con el "Próximo Paso" a Mar del Plata.

Mar del Plata, un territorio clave para el partido amarillo

Según dirigentes que participan de la organización, el mensaje central apuntará a reivindicar el acompañamiento que el partido brindó al Gobierno nacional durante su primer tramo de gestión, pero también a remarcar la necesidad de fortalecer una identidad propia.

La idea que circula entre los organizadores es que el PRO fue una garantía de gobernabilidad para Milei, aunque ahora necesita consolidar una estructura política con capacidad de competir por la provincia de Buenos Aires en 2027 y proyectarse como alternativa de poder.

Guillermo Montenegro.png Mauricio Macri y Guillermo Montenegro.

En paralelo, en Mar del Plata continúa presente la discusión sobre un eventual regreso de Montenegro a la intendencia. En su entorno no descartan esa posibilidad, aunque avisan que, de concretarse, no sería en el corto plazo. El 10 de diciembre, el exintendente asumió una banca en el Senado bonaerense y dejó en su lugar al presidente del Concejo Deliberante, Agustín Neme.

En el partido de Macri consideran que deben preservar los territorios donde conservan dirigentes competitivos. En ese esquema, Montenegro sigue siendo la principal referencia política del PRO en la ciudad y una pieza central para el futuro del espacio en la región de la costa atlántica.