Fernanda Raverta contra todos: el kirchnerismo dejó groggy a Axel Kicillof en Mar del Plata

El triunfo en las elecciones del PJ de Mar del Plata significa para el kirchnerismo mucho más que retener la conducción del partido. Con la victoria, Fernanda Raverta revalida su liderazgo dentro del peronismo local y reabre la disputa por espacios de poder que hoy están en manos de sectores alineados con Axel Kicillof , y que quedaron fuertemente golpeados tras la derrota.

El resultado fue mucho más abultado de lo que el ravertismo esperaba: 60-40 sobre la lista del MDF que reunió al kicillofismo local del exintendente Gustavo Pulti -a pesar de no ser afiliado al partido-, la CGT , las dos CTA y los sectores del histórico Juan Antonio Garivoto y Manino Iriart , que bajó su lista de la tercera vía y se integró a la del gobernador. La interna del PJ sirvió para volver a discutir el liderazgo de Raverta, cuestionado por esos espacios enemistados con el cristinismo, principalmente con La Cámpora .

A pesar de haber obtenido porcentajes competitivos en las tres elecciones en las que encabezó una boleta (2019, 2023 y 2025), en comparación con el desempeño histórico del peronismo en la ciudad, la figura de la senadora provincial seguía siendo cuestionada por otros sectores del peronismo marplatense. El triunfo no sólo revalidó su conducción, sino que también dejó sin rumbo claro a sus detractores.

Los festejos que el kirchnerismo desató en la noche del domingo tras el triunfo no se explican sólo en la interna. Hay quienes, dentro del ravertismo, se preguntan qué hubiera pasado si el resultado era al revés. No se hubiera perdido solo la conducción del PJ, sino que la figura de Raverta habría quedado demasiado debilitada pensando en 2027. La victoria de Daniel Di Bártolo , un histórico dirigente de SADOP que no pertenece a la organización de Máximo Kirchner , robustece el volumen político de la extitular de ANSES , que se sentirá con derecho a poner la mira en sectores de poder que hoy no controla.

En la lista del MDF, encabezada por la dirigente de SADOP Adriana Donzelli, había representantes de la CGT, las CTA y el peronismo histórico no kirchnerista de la ciudad. Las centrales obreras tienen sus cúpulas referenciadas en Kicillof, pero no así la totalidad de sus bases. Por caso, SUTEBA , el gremio docente más fuerte de la CTA, responde a Raverta. Algo similar ocurre con el gremio de casineros, enrolado en la CGT, que lidera Marcos Labrador , un joven dirigente que juega en el team Raverta. No es descabellado pensar que esas conducciones entren en tensión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FerRaverta/status/2033240713232621608?s=20&partner=&hide_thread=false Patria Sí, Colonia No pic.twitter.com/UDny1MCLrq — Fernanda Raverta (@FerRaverta) March 15, 2026

A partir de este triunfo interno, Raverta se consolida como la jefa seccional del peronismo. Si bien los más de 3.100 votos (60%) conseguidos por la lista “Patria Sí, Colonia No” no son un número contundente en relación a los 569.590 electores en condiciones de votar en Mar del Plata, sí le permiten a la legisladora provincial que su apellido no esté en discusión en el plano local: todos los demás, juntos, sacaron 2.100 votos (40%). La fuerte jugada de Kicillof y parte de su gabinete para ganar en La Feliz terminó debilitando aún más al peronismo anti-K.

El kicillofismo, a la fila

La derrota fue un golpe duro para Kicillof. Mar del Plata es la cabecera de la Quinta sección electoral y su principal referencia en la región es Gustavo Pulti, uno de los dirigentes que entre 2023 y 2025 representó al espacio del gobernador en la Cámara de Diputados bonaerense y quien se encargó de sostener su bandera política en la ciudad. El año pasado, disconforme con la conducción de Raverta, armó una lista corta con su partido Acción Marplatense para participar de las elecciones locales, una movida que cayó como una bomba en el kirchnerismo. Esa relación no tiene vuelta atrás.

Pulti, que es kicillofista pero no es peronista ni está afiliado al PJ, participó de la elección partidaria por fuera de la estructura formal del gobernador, en donde confluyó con los otros sectores antiravertistas. La derrota lo deja muy relegado en las intenciones de ser el candidato en 2027, cuando podría buscar un regreso a la intendencia. Es la segunda vez que el kirchnerismo le gana a Pulti en menos de un año. En septiembre del año pasado fue por dos puntos en la lista encabezada por la jefa del bloque peronista en el Concejo Deliberante, Mariana Cuesta, y ahora perdió con mayor contundencia en la disputa del partido.

Pulti-Kicillof Gustavo Pulti y Axel Kicillof.

Kicillof puso todos los fierros en esta elección. Era importante poder controlar el peronismo en municipio clave como Mar del Plata y por eso acompañó con una marcada presencia en la ciudad: organizó diversas actividades en la ciudad junto a cinco de sus ministros en las últimas semanas y apoyó fuertemente la lista encabezada por Donzelli. Se reunieron en la nómina del MDF varios sectores que cuestionan el liderazgo de La Cámpora durante varios años. Tras una derrota sin atenuantes, el gobernador deberá aceptar la conducción de Raverta en el peronismo local y seccional.

Pudo haber sido peor

Un punto clave para que la derrota del MDF no resultara aún más dolorosa fue la incorporación, ya en plena campaña, de Peronismo Marplatense, el espacio del dirigente Rodolfo Manino Iriart, que decidió bajar su lista para integrarse a la que respondía a Kicillof. Un escenario con tres listas en competencia podría haber relegado al kicillofismo al último lugar o, en el mejor de los casos, reducir significativamente los votos obtenidos: los 2.100 que finalmente reunió al concentrar a los sectores enfrentados con Raverta.

El sector de Iriart había participado enfrentando al kirchnerismo en la última elección del PJ, en la que sacó el 43% de los votos -casi lo mismo que en este turno-. La diferencia es que casi la totalidad de los nombres de la lista fue digitada por Garivoto y el kicillofismo local. Hay voces subterráneas que cuestionan el poco poder de movilización y la estrategia elegida. Señalan una débil convocatoria y problemas en la base de datos y la carga de cómputos, temas sensibles a la hora de organizar una elección.

manino-kicillof Axel Kicillof en la foto que selló la unidad con la tercera vía de Manino Iriart.

Todos estos sectores entrarán en un proceso de reconfiguración. Pensando en 2027, Kicillof deberá reordenar a la dirigencia que se enlistó para agitar la bandera del MDF en Mar del Plata y que advertía una nueva construcción con el sello del gobernador para pelear por la intendencia. Con la derrota, será difícil que Kicillof, además, pueda quedarse con los lugares importantes que dependen de la provincia y que hoy son conducidos por el ravertismo