El rompecabezas electoral de Axel Kicillof en Buenos Aires

2- Hacer elecciones concurrentes: es decir es el mismo día, pero con dos sistemas diferentes, BUP para las categorías nacionales y boleta papel tradicional para las provinciales y municipales.

3-Desdoblamiento total con igual sistema: votar en las PASO y generales en una fecha distinta a la nacional, ambas con BUP.

4 -Desdoblamiento total con diferente sistema: votar en las PASO y en las generales en una fecha distinta a la nacional con los cargos para el Congreso con BUP y para las categorías provinciales hacerlo con boleta papel tradicional.

5- Desdoblamiento parcial: hacer la elección PASO en simultáneo con los comicios nacionales y desdoblar en una fecha diferente la general (son dos leyes diferentes).

6- Desdoblamiento con eliminación de PASO: eliminar las primarias en la provincia de Buenos Aires y hacer la elección general en una fecha diferente a la nacional.

La Boleta Única de Papel (BUP) es un peligro para la Democracia y la voluntad popular en nuestro país. Escuchalo a Axel Kicillof ( @Kicillofok), gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Pieza 2: en qué casos entra en juego la Legislatura bonaerense

Sólo si Kicillof decidiera desdoblar la elección general y mantener las PASO el mismo día -utilizando en los dos casos la boleta papel tradicional - podría hacerlo sin pasar por la Legislatura bonaerense. Sin embargo, en caso de modificarse el sistema de votación para implementar la BUP o otro cualquier cambio que tenga que ver con las PASO -que en la provincia de Buenos Aires están enganchadas a la primaria nacional por ley- deberá buscar los consensos con legisladores propios y de otros partidos políticos.

Camara.jpg Cámara de Diputados de Buenos Aires.

Pieza 3: el peronismo se inclina por el desdoblamiento de la elección

Kicillof viene llevando adelante diferentes charlas con las distintas tribus peronistas para tomar una decisión. En ese camino ya se encontró con varias posturas consolidadas. Una de ellas es la del Frente Renovador de Sergio Massa. El tigrense le dijo al gobernador que cree que la mejor opción es desdoblar la elección en Buenos Aires. Incluso fue más allá, al proponer terminar con el sistema de ocho secciones electorales para unificarlo en una. Esta última iniciativa no encontró demasiado eco. Ante la consulta de Letra P, una fuente massista dijo que el espacio no tiene una postura tomada respecto de si deben eliminarse o no las PASO.

Entre los intendentes peronistas consultados por Kicillof hay diferentes posiciones. No obstante, la mayoría cree -y así se lo hizo saber al mandatario- que debe desdoblar la elección en la provincia, y algunos sostienen que, además, tiene que eliminar las PASO.

Pieza 4: las reelecciones indefinidas

Según revelaron diferentes fuentes, el Frente Renovador podría rever su postura respecto de la negativa a derogar la norma que en su momento impulsó bajo la gestión de María Eugenia Vidal que le puso fin al las reelecciones indefinidas.

kicillof intendentes.webp Axel Kicillof se reunió esta semana con más de 40 intendentes.

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, hizo público el variopinto clamor. “En la provincia de Buenos Aires nos tenemos que separar, adelantar la elección con la boleta tradicional de papel”, dijo en el streaming bonaerense UNO TRES CINCO, y agregó: “Estoy convencido de que hay que eliminar las PASO”.

Y sobre las reelecciones indefinidas, el jefe comunal agregó la variable judicial: “Esa ley es inconstitucional, es lo primero que tenemos que plantear, yo hice un trabajo para presentarlo en la Corte directamente, lo está analizando el asesor general de gobierno, o si no iremos por la vía legislativa a ver qué es lo que pasa”.

La Cámpora, enfrentada con el gobernador, aún no hizo pública su postura. Este medio consultó con la organización por diferentes vías, pero no hubo una respuesta respecto de cuál cree que es la mejor opción para llevar adelante la elección.

Pieza 5: qué piensa la UCR en Buenos Aires

El radicalismo presentó hace unos meses, junto al PRO, un proyecto propio de Boleta Única Papel para Buenos Aires, que va en línea con la del gobierno nacional. Emula al sistema mendocino en cuanto al diseño de la papeleta y, aseguran sus impulsores, ahorraría tiempo y dinero al Estado -esto último lo desmiente el Ejecutivo-.

Sin embargo, las voces opositoras no suenan en completa armonía y el coro se divide entre quienes tienen poder territorial y los que no. Para varios intendentes y referentes territoriales, la boleta actual, aún sin la tracción nacional que se votará de otro modo y en otra urna, es mejor que la BUP. Algunos alcaldes confían en el trabajo de campo que pueden hacer para militar a sus candidatos a la Legislatura y al Concejo Deliberante, independientemente de la suerte que corra el postulante del espacio a nivel nacional.

Garciarena.jpg Diego Garciarena es el jefe del bloque UCR+Cambio federal.

Pero no piensan lo mismo quienes están involucrados en los armados, pero que no cuentan con demasiada presencia en los planos locales y a cambio tienen un nombre o una cara conocida. La BUP mostraría sólo los dos primeros rostros y buena parte de la tira de candidatos no se podría leer en el papel. Aunque muchos lo nieguen públicamente, no toda la oposición está convencida de cambiar el sistema de boletas.

Pieza 6: el silencio de La Libertad Avanza

La tropa libertaria no es de las más expresivas. En las últimas semanas no ha manifestado una postura clara respecto a qué debe suceder en 2025 en materia electoral, más allá de que esté a favor de la boleta única de papel. No obstante, habrá que ver cómo le va al partido de Milei en la primera experiencia electoral sin su rostro en la papeleta. No hay una obsesión en ese espacio por que el proceso se desarrolle desdoblado o concurrente, aunque esta última opción tal vez le sea más favorable, si piensa en que, a pesar de votar en urnas distintas y boletas diferentes, la campaña electoral bonaerense estará montada sobre la nacional.

Hay dirigentes y legisladores que recorren los pasillos de las dependencias provinciales que se muestran más preocupados por que salga bien la elección nacional que la provincial. El team Santiago Caputo y sus células bonaerenses consideran que la clave 2025 es blindar a Milei en el Congreso con una tesis: es preferible conseguir el apoyo de un par de gobernadores aliados que meter tres diputados provinciales y dos concejales en un distrito. LLA está frente a la posibilidad de convertirse el año que viene en la principal oposición a Kicillof y a sólo dos años de pelear por la gobernación.

LLA.jpg Bloque de Diputados de La Libertad Avanza.

Pieza 7: el PRO y el dilema de las PASO

En el partido amarillo hay quienes sostienen que es distinto el efecto de las PASO en las elecciones legislativas -como la del año próximo- que en las ejecutivas. En las primeras consideran que las primarias siempre le aportan volumen al espacio y que no lesiona a los rivales. Mientras que en las que se eligen presidente, gobernador e intendente, son destructivas para los distritos que gobiernan.

Igual, el PRO evalúa que hay que eliminar las PASO en la provincia. Entiende que el partido a nivel nacional va a bancar la disolución de ese sistema y sería coherente tener la misma conducta en la provincia. El alerta está puesto en que no termine de cerrarse el acuerdo macro entre Milei y Mauricio Macri: "Sería una tragedia", admiten.

El punto es que el partido amarillo tiene varios municipios fuertes en los que no le conviene que asome una figura libertaria que en tres años pueda disputarle el poder. Tal vez sí le convenga al kirchnerismo tener un mecanismo en el que pueda dirimir una interna difícil de saldar en una mesa de diálogo.

Rabinovich.jpg Alejandro Rabonovich, jefe del bloque PRO en el Senado.

La incertidumbre reina cuando se le consulta a la dirigencia opositora sobre el desdoblamiento o no de las elecciones que evalúa Kicillof. Por un lado, las fuentes temen que organizarla por primera vez en décadas sea un trastorno logístico y económico para la provincia. Por otra parte, sobre que sean concurrentes -votar el mismo día y en el mismo lugar con dos urnas distintas- coinciden en que sería más sencillo aunque el recuento de votos podría demorar demasiado. El antecedente caótico de CABA en 2023 alimenta la postura de sus detractores.

Pieza 8: la izquierda no acompaña ningún proyectos en discusión

Los representantes de la izquierda en la Legislatura rechazan todos los paquetes de reforma política que están en debate. Afirman que son parches que tienen como regla general colocar a los partidos políticos bajo el control de los grandes grupos económicos. Como contrapartida, proponen que los partidos "se organicen libremente sin injerencia del Estado, que todos los funcionarios electos sean revocables cuando violan la voluntad popular", y, en línea con sus consigna nacional, "que no cobren más sueldo que el de un trabajador, y que todos los cargos del Estado sean electivos, incluidos los de la justicia y la seguridad".

Estas ocho piezas son las que Kicillof deberá ordenar en un tablero 2025 con la expectativa de convertirse en una carta ganadora para 2027.