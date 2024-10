Diego Valenzuela se anota en la carrera por la gobernación de Buenos Aires: "Yo estoy"

-Tenemos una coordinación legislativa y territorial. En breve habrá una mesa conjunta en la Primera sección con la presencia de (Sebastián) Pareja. Nos movemos juntos, tenemos claridad, nitidez y una fuerte referencia crítica a Kicillof. Pensamos que las fuerzas del cambio se tienen que unificar y plantear una alternativa contundente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/dievalen/status/1839310511093199322&partner=&hide_thread=false Es simple: está mal que el Estado te cobre para habilitar un negocio. No corresponde que te cobren un costo económico por trabajar! #HabilitaciónGratis pic.twitter.com/Jujt4ySdKn — Diego Valenzuela (@dievalen) September 26, 2024

-¿Está construyendo un sucesor en Tres de Febrero para 2027?

-No hicimos interbloque en el Concejo Deliberante porque allí seguimos siendo JxC, con radicales y la Coalición Cívica. En su momento armaremos una mesa de diálogo y los nombres van a surgir de ese proceso.

-¿Qué lo conecta con el gobierno de Milei?

-Con el tema de las tasas soy el cisne negro de la política económica municipal. Con la eliminación de la tasa vial voy a contramano de los intendentes que hacen cajas y crean tasas nuevas. Eso me conecta con las ideas del gobierno sin ser libertario.

Qué pasa con el PRO de Mauricio Macri

-¿El PRO de Mauricio Macri se extingue?

-No hay lugar para el PRO fuera del cambio. El PRO siempre fue versión de cambio y modernización.

-¿Y el radicalismo?

-Casi nueve de diez votantes de Milei y de Patricia apoyan al Gobierno. Eso incluye a los radicales. Tal vez tengan más diferencias ideológicas, pero yo conozco la provincia y el radicalismo es conservador, no es populista. Apoyó a Patricia el año pasado.

valenzuela bullrich.webp

- ¿Cómo evalúa la gestión de Kicillof?

-Perdí las esperanzas. Yo lo felicité cuando ganó, le dije “tomemos un café, charlemos”, pero no hay del otro lado una vocación de conversar. Quiere imponer, tener razón, monologa; “ah, pero Macri; ah, pero Milei”, está dedicado a resistir a Milei en lugar de discutir los problemas.

-¿Cuáles son los problemas?

-No discute la coparticipación, no dice “esta pelea la voy a dar”. El gobernador no la reclama como la reclamó (María Eugenia) Vidal.

-¿Por qué cree que no la reclama?

-Porque eso involucra a las provincias del norte que son sus aliados de 2027. Está pensando en eso, se ve en la interna con La Cámpora, en lugar de estar discutiendo de trabajo, de rutas, de escuelas.

Valenzuela Diego Retamozo Maria Diputada transpariencia fiscal_0016.jpg Diego Valenzuela y la diputada Florencia Retamoso.

Candidato 2027

-¿Le gustaría ser candidato en 2025?

-Yo me veo siendo protagonista en 2025 ó 2027. Soy bonaerense y la experiencia de nueve años de intendente no es menor. La provincia necesita personas que conozcan las pymes, las rutas, el sistema de salud y los procesos de gestión. Quiero ser protagonista y que la provincia tenga un proyecto. Yo estoy.

-¿Fantasea con ser candidato a gobernador en 2027?

-No es una fantasía. Se fue forjando un temple y una experiencia. Me veo con energía, condiciones y capacidad para ser parte de ese proyecto. Me anoto en esa discusión.

-¿Qué puede aportar?

-Tengo 54 años, soy bonaerense, no hay que improvisar más con gente sin experiencia bonaerense. Me parece que quizá ha llegado la hora de los intendentes, somos los que tenemos la mejor imagen, se nos reconoce, eso es un activo que hoy cuenta.