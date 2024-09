Pobreza: el mileísta Diego Valenzuela apunta a la herencia K y afirma que va para largo

“Los números son dolorosos, pero es producto de la inercia del modelo anterior, lo digo como economista”, indicó a Letra P ante los alarmantes indicadores que hacen crujir al conurbano bonaerense. Y completó: “Dejar de gastar más de lo que entra y frenar el desfinanciamiento ha tenido un costo recesivo en los índices. Aún no se ve la mejora social y económica en algunos indicadores, va a llevar tiempo que eso genere más ingresos”, pronosticó.

“Necesitamos que la inflación siga bajando y confiar en el reordenamiento, en que eso va a redundar en una mejora, pero no hay magia, los números duelen”, explicó Valenzuela.

No obstante, el alcalde admitió que es fundamental la ayuda social por parte de los tres estamentos del Estado. Valenzuela aseguró que “hay una política social muy activa; en el conurbano no hubo estallidos sociales, no hubo ola de despidos y en eso los tres niveles del gobierno ayudamos”.

El Gobierno nacional ayuda “con programas como la AUH; el gobierno provincial, con el Servicio Alimentario Escolar y los municipios, con lo que pueden en su dimensión”, enumeró. En esa línea, Valenzuela señaló: “Las clases más bajas son las que más lo sufren. Hay que hacer reformas laborales y generar más trabajo, porque la fórmula no es el subsidio y el empleo público”, finalizó.