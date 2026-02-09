PERONISMO 2026

Federico Otermín: "Pudimos lograr la unidad necesaria para estos tiempos complejos"

El intendente de Lomas de Zamora celebró el acuerdo del PJ bonaerense y remarcó la "fortaleza espiritual y política" de Cristina Fernández de Kirchner.

Por Letra P | Periodismo Político
La nómina expresó un acuerdo amplio entre los distintos sectores del peronismo provincial en un contexto político y social atravesado por la crisis económica y el debate interno sobre el rol del justicialismo frente al gobierno nacional. En ese esquema, Máximo Kirchner asumirá la presidencia del Congreso partidario, Mariano Cascallares ocupará la Secretaría General y Leonardo Nardini quedará al frente de la Junta Electoral.

Al referirse al proceso de conformación de la lista, Otermín destacó la construcción de consensos y afirmó: “Pudimos lograr la unidad necesaria para estos tiempos complejos”. En ese sentido, valoró el rol de Kirchner en la negociación interna y subrayó su “vocación de llegar a un acuerdo que contenga a todos los sectores del peronismo bonaerense”.

El jefe comunal también expresó su respaldo explícito a Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó la situación judicial de la expresidenta. “No quiero dejar de plantear la tristeza por la situación que atraviesa Cristina, que es un ensañamiento con ella por lo que representa y un mensaje a la dirigencia en su conjunto”, sostuvo. Además, remarcó que “la fortaleza espiritual y política de Cristina debe ser una guía para la militancia”.

La necesidad del PJ bonaerense

En clave política, Otermín planteó la necesidad de fortalecer al peronismo como herramienta de transformación social y de organización democrática. “Es importante consolidar partidos políticos fuertes, con debates internos y de cara a la sociedad, para poder construir otro camino hacia otra Argentina, con justicia social”, señaló.

El intendente diferenció el debate de ideas del enfrentamiento personal con el presidente Javier Milei y llamó a discutir modelos de país. “La cuestión no tiene que ser una persona, sino las ideas. El culto al individualismo que se presenta como libertad choca con nuestra concepción de la vida en comunidad”, afirmó. En esa línea, propuso avanzar hacia “un justicialismo actualizado, que tome lo mejor de su tradición para conectar con el futuro”.

El PJ de Lomas de Zamora

En el plano local, también quedó definida la conducción del Partido Justicialista de Lomas de Zamora. La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, será la presidenta del PJ distrital; el senador provincial Adrián Santarelli ocupará la vicepresidencia y Osvaldo Deglaue será el primer congresal.

Al asumir su candidatura, Vilar reivindicó al peronismo como espacio de salida a la crisis actual y llamó a una actualización doctrinaria. “En el peronismo están las respuestas para salir de esta realidad que nos duele hasta los huesos”, expresó, y convocó a construir un espacio amplio para debatir un modelo de gestión con el legado de Juan Domingo Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner y CFK.

