Buenos Aires: a todo o nada, los intendentes se juegan el poder territorial y la proyección 2027

Los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires fueron protagonistas absolutos, junto con Axel Kicillof , de la campaña bonaerense, especialmente debido al desdoblamiento que muchos de ellos pidieron y aceptó implementar el gobernador, pese a las críticas de Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora . Tal es así que catorce de ellos decidieron poner su cara en la boleta.

La mayoría pone en juego mucho más en esta elección que el manejo de los Concejos Deliberantes en sus distritos. Se juegan su proyección hacia el 2027, cuando 81 de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires no puedan reelegir, hacen valer sus estructuras para ganar una elección y ponen un primer mojón para el partido grande que se disputará entre el kicillofismo y el cristinismo desde el 27 de octubre cuando terminen las elecciones por la conducción del peronismo, la sucesión de Kicillof y la próxima candidatura presidencial.

Si bien, según cada caso y la tribu a la que pertenezca, cada intendente se estará jugando diferentes cosas en esta elección, hay dos cuestiones comunes a todos y todas por igual: la primera, el control de sus Concejos Deliberantes ante el desembarco de las tropas libertarias; la segunda, igual o más importante, cuánto valen en términos políticos.

Como nunca antes en esta elección, la primera legislativa separada de la elección nacional , quedará expuesto lo que muchas veces dijeron “de pico” pero era difícil de comprobar en los hechos: cuánto vale el poder territorial de los intendentes e intendentas sin que haya una figura nacional que arrastre la boleta a la hora de ir a las urnas.

Muchos jefes comunales argumentaron durante años que su imagen está por arriba de la de los candidatos provinciales o nacionales, o que si no juegan poniendo sobre la mesa su gestión y moviendo el aparto territorial pueden hacer perder a cualquiera. Por eso, les resulta fundamental poder mostrar un triunfo el domingo que les permita revalidar su relevancia a la hora de salir a juntar los votos.

Proyección 2027

Pero, los intendentes se juegan también su propia proyección de cara a la elección ejecutiva de 2027. Al menos tres intendentes y dos intendentas peronistas suenan para ocupar el sillón que hoy están en poder de Kicillof: Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Achaval (Pilar), Julio Alak (La Plata), Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno).

Si quieren llegar con chances al 2027 esas figuras necesitan hacer una muy buena elección en este turno electoral. Difícilmente un jefe comunal que pierda la elección intermedia pueda tener chances de competir por la gobernación bonaerense. Una victoria contundente mejorará las posibilidades de cualquiera.

Pero también aquellos que no tengan esa aspiración necesitan quedar bien parados para lo que viene. Si no se modifica la ley de reelecciones, 81 intendentes de los 135 de la provincia de Buenos Aires no podrán ser reelectos, por lo que muchos pretenderán saltar a listas legislativas y el poder territorial contado en votos es un factor que puede inclinar la balanza a la hora de la negociación.

La parada de los intendentes del MDF

Finalmente, los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro liderado por Kicillof, se juegan junto con el gobernador la obtención de una victoria en la batalla con el cristinismo. En primer término fueron ellos quienes impulsaron el desdoblamiento por lo que tienen que mostrar que su estrategia fue la correcta, por otro lado, un triunfo los pondrá a ellos y a Kicillof en un lugar de fortaleza a la hora de discutir con la tropa de CFK el liderazgo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, la sucesión en la gobernación y la próxima candidatura presidencial.

Jorge Ferraresi, Axel Kicillof y Mario Secco.webp

Lo dejó claro Ferraresi cuando cerró este jueves la campaña en Avellaneda: “En estas caminatas nos abrazamos y nos damos fuerzas para lograr un gran triunfo el próximo domingo y ya el lunes empezar a construir el triunfo de 2027 para sacar a Javier Milei y hacer que Axel Kicillof sea el presidente de todos los argentinos”.