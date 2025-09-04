ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Buenos Aires: la izquierda busca poblar los concejos deliberantes

Los sondeos vaticinan una buena elección para el Frente de Izquierda. La pelea por el tercer puesto y la expectativa puesta en el conurbano y La Plata.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Luana Simioni, primera candidata a concejal de La Plata, la Octava sección electoral de Buenos Aires.

El Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FIT-U) tiene buenas expectativas para la elección en Buenos Aires del próximo domingo. Diferentes sondeos lo ubican con buenos números, incluso peleando el tercer lugar en cantidad de votos con Somos Buenos Aires. En el espacio confían en canalizar parte del descontento con los partidos tradicionales, especialmente el peronismo nucleado en Fuerza Patria, y sumar bancas en los concejos deliberantes.

Así, en el FIT-U se entusiasman con poder poblar concejos deliberantes de todo el mapa y aumentar la representación territorial donde mandan los intendentes e intendentas. Es por eso que decidieron poner a sus principales figuras a competir en las secciones del conurbano (Primera y Tercera) las más populosas y donde los pisos electorales son más bajos.

Los números de Buenos Aires que entusiasman al FIT

Los números que maneja el espacio marcan expectativas concretas de conseguir bancas en los municipios. Encuestas que circularon en el comando de campaña del FIT-U lo ubican con 6,3% a nivel provincial. Pero en las secciones más pobladas es donde muestra mejores números: 7,5% en la Tercera sección, 8,4% en la Primera y 10,3% en la Octava, La Plata.

Es por eso que la estrategia territorial de la izquierda puso el foco en el conurbano, donde las encuestas muestran sus mejores números y donde el frente tiene experiencia exitosa previa. Estos números dejan la puerta abierta a que puedan superar el piso de 8,33% en varios municipios y que eso les permita cumplir con el objetivo de ingresar concejales.

En la Octava sección, la expectativa para la boleta local es alta y así lo indica el lema del cierre de campaña de este jueves: “Vamos con la izquierda al Concejo”. Se trata de un distrito único -ciudad y sección al mismo tiempo-, que pone en juego seis bancas para Diputados y 12 en el Concejo. Luana Simioni, pimera candidata a concejal, planteó que “estamos muy cerca de ingresar al Concejo Deliberante y la voz de la izquierda es necesaria. No solo dentro del recinto para llevar todos los reclamos de los barrios, los trabajadores y la juventud, sino también para acompañar cada reclamo, cada lucha en la región y en el país”.
Cierre del FIT en La Matanza

Las bancas del FIT-U

La izquierda ya tiene representación en algunos municipios de la provincia. Actualmente cuenta con ocho en cuatro distritos del conurbano: La Matanza, José C. Paz, Merlo y Moreno. Tiene dos en cada uno. También cuenta con representación en el interior bonaerense, en 2021 logró ingresar dos representantes en Coronel Pringles donde salió segundo con el 19,85% de los votos superando al peronismo.

“Ayer (miércoles) vi una encuesta que a Romina Del Pla le da 8,4% en la Primera sección es muchísimo, si eso es así vamos a meter concejales en un montón de lugares, la última vez estuvimos cerca en varios municipios como Tigre, Morón que quedamos a 15 votos, Almirante Brown, La Plata…”, afirmó entusiasmado a Letra P un dirigente del FIT-U.

