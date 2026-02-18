BUENOS AIRES

Interna del PJ: Peronismo Marplatense se reunió con Axel Kicillof en Lobos y confirmó acuerdo político

Es el espacio de Rodolfo Manino Iriart, quien encabeza una de las tres listas anotadas para competir en la interna local. MDF y ravertismo, las otras

Por Letra P | Periodismo Político
Manino Iriart y Axel Kicillof.

Manino Iriart y Axel Kicillof.

Axel Kicillof, Fernanda Raverta y Gustavo Pulti.
QUE GANE EL MEJOR

Mar del Plata: el peronismo está roto y se encamina a dirimir la interna en las urnas

Por 
Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

El encuentro formó parte de una agenda de diálogo orientada a fortalecer la unidad del peronismo bonaerense en medio del escenario electoral en curso. Tras el encuentro, Iriart confirmó la existencia de un acuerdo político que comprende tanto el plano partidario como la integración en la gestión provincial.

“El gobernador y futuro presidente del PJ nos convocó a sumarnos a la construcción de lo que viene. Creemos que en este momento el Peronismo debe actuar con grandeza y humildad, sobre todo frente al avasallamiento de derechos que están llevando adelante las políticas de Javier Milei”, expresó el dirigente marplatense. Iriart explicó que el acercamiento fue el resultado de una serie de conversaciones previas con distintos referentes provinciales, entre ellos el diputado y vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Mariano Cascallares, quien asumirá como secretario general del PJ Bonaerense.

manino-1024x576
Manino Iriart, dirigente del peronismo en Mar del Plata.

Manino Iriart, dirigente del peronismo en Mar del Plata.

Acuerdo de Axel Kicillof con Peronismo Marplatense

“En los días previos a la definición de listas y candidaturas mantuvimos reuniones importantes con Mariano Cascallares. Encontramos en su propuesta una señal clara de apertura hacia quienes tenemos representación territorial. La unidad no es uniformidad; decidimos aportar desde nuestra propia identidad”, sostuvo. En ese sentido, agregó que el acuerdo representa una instancia de integración política.

El ex legislador también subrayó la necesidad de consolidar el armado político en el distrito de General Pueyrredón en articulación con la conducción provincial. “Es fundamental integrar fuerzas en nuestro distrito para fortalecer el PJ provincial y el MDF, con Axel Kicillof como presidente y Mariano Cascallares como secretario general del partido. La construcción colectiva es el camino”, señaló. “El acuerdo abarca lo partidario y nuestra participación en el gobierno provincial. Nuestros compañeros y compañeras confían en nosotros porque conocen nuestra experiencia en gestión y nuestra vocación de construir pensando siempre en el conjunto”.

Axel Kicillof
