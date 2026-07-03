Para calmar al dólar, Toto Caputo y el Banco Central empiezan a cubrir los vencimientos de deuda de 2027

El Gobierno comenzó a mostrar las herramientas que prometía para cubrir los vencimientos de deuda . El Banco Central refinanció la totalidad de los REPO por u$s 6000 millones hasta 2028, y el lunes el Toto Caputo presentará su programa financiero para 2026 y 2027, con el objetivo de exhibir que el modelo es sostenible con un dólar inquieto.

Sucede que durante junio, "el dólar subió 3,8% en el promedio mensual (5,2% en relación con finales de mayo), mientras que el BCRA redujo su ritmo de compras", señaló un informe de C-P Consultores . Una menor liquidación forzó al equipo económico a intervenir "vía instrumentos dólar linked y contratos de futuro para evitar que la suba del dólar sea mayor", analizaron desde la consultora.

La estrategia busca reforzar el mensaje que el ministro de Economía viene repitiendo desde hace meses: que el Gobierno cuenta con las herramientas financieras para afrontar sus compromisos sin generar tensiones sobre las reservas y el mercado cambiario y sin acudir a los mercados internacionales de crédito. La refinanciación de los REPO y la presentación anticipada del programa financiero forman parte de esa señal.

El Banco Central anunció la cancelación y renovación de la totalidad de sus operaciones de REPO (acuerdo de recompra) por u$s 6000 millones con diez bancos internacionales de primera línea. La nueva operación extiende el vencimiento hasta septiembre de 2028, lo que implica que desaparecen los compromisos que vencían durante 2026 y 2027, estirando los plazos de pago más allá del horizonte electoral.

Según explicó la autoridad monetaria en un comunicado oficial, la operación "fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local".

El BCRA extiende hasta 2028 el vencimiento de la totalidad de sus operaciones de REPO con bancos internacionales.



Más información: https://t.co/4MivJ30snP — BCRA (@BancoCentral_AR) July 3, 2026

Además, la licitación recibió ofertas por u$s 8250 millones, "superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA", señala el comunicado.

La refinanciación del REPO se pactó a una tasa equivalente a la SOFR-USD más un spread del 4%, lo que sitúa el costo financiero total en torno al 7,67%.

El riesgo electoral empieza a despejarse

La refinanciación tiene además un fuerte componente político y financiero. Durante 2027 se concentran importantes vencimientos de deuda y coincide con el año electoral, un escenario que suele generar mayor incertidumbre entre los inversores. Por eso, distintos analistas consideran positiva la decisión de comenzar desde ahora a trasladar esos compromisos hacia 2028.

El analista financiero Christian Buteler sostuvo a Letra P que refinanciar anticipadamente estos vencimientos "no solamente es una buena decisión, sino que es muy bien visto por el mercado y es necesario. Es lo que todos estamos esperando: el roleo de la deuda para evitar problemas el año que viene".

En la misma línea, Sebastián García, de Clave Bursátil, destacó que el Banco Central logró renovar la totalidad del financiamiento, ampliar la cantidad de bancos participantes y reducir el spread respecto de la operación anterior.

Con esta extensión de plazos "las reservas netas crecen automáticamente u$s 6000 millones trepando así hasta los u$s 10.000 millones", según la consultora Romano Group.

El lunes llega el programa financiero

La segunda señal llegará el próximo lunes. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, anunció que el Ministerio de Economía presentará el programa financiero para 2026 y 2027. Según adelantó, el Gobierno buscará demostrar que tiene cubiertos tanto los compromisos de 2026 como los de 2027.

Santiago Bausili y Federico Furiase explican los cambios en las bandas del dólar

El funcionario adelantó que "con todas las estrategias de financiamiento en las que ya venimos trabajando, vamos a demostrar que está completamente cerrado no solamente el 2026 sino también 2027, y además 2027 va a ser menos desafiante que 2026, en términos de las fuentes de financiamiento".

El plan contempla que mientras los pagos del próximo 9 de julio (u$s 4400 millones) se cubrirán con los depósitos que el Tesoro ya tiene en el BCRA, los vencimientos posteriores serán cubiertos mediante préstamos garantizados por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de otras fuentes alternativas de financiamiento.

El objetivo oficial es reducir la necesidad de acudir al mercado internacional en condiciones menos favorables y transmitir previsibilidad sobre las necesidades financieras de los próximos años.

El mensaje al mercado

Los anuncios también coinciden con el inicio de una etapa más exigente para el mercado cambiario. Con la cosecha gruesa prácticamente finalizada, el ingreso de divisas del sector agroexportador comenzará a disminuir durante el segundo semestre, mientras el Gobierno intenta evitar que esa menor oferta de dólares derive en una mayor presión cambiaria.

Un informe de C-P Consultores sostiene que durante junio el tipo de cambio comenzó a mostrar un mayor ritmo de ajuste y que el Banco Central intervino mediante contratos de futuros e instrumentos dólar linked para moderar esa dinámica. En ese contexto, los flujos financieros vuelven a ganar importancia para sostener el equilibrio cambiario.