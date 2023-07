Snopek justificó haber dejado sin sesión a CFK: "Pedimos dos leyes y se negaron"

La rebelión de Snopek fue la más comentada porque el pasado viernes sus excompañeros lo creían otra vez con ellos. Pero antes debían concederle dos favores que nunca llegaron: ratificar su lista en Jujuy y dictaminar su proyecto para intervenir la Justicia de su provincia. No se le dio ni una ni otra. El martes convocó a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la que es presidente, para ratificar las autoridades y comenzar a tratar su proyecto para intervenir por un año el Poder Judicial en su provincia, por considerar que responde al poder político del gobernador, el radical Gerardo Morales.

Cuando llegó al Salón Illía, el senador se encontró casi solo, porque a las obvias ausencias de Juntos por el Cambio se sumaron varias del Frente de Todos. El jujeño asegura que nunca llegaron los kirchneristas Mariano Recalde, Oscar Parrilli y el santiagueño José Neder. Por falta de cuórum, la comisión no pudo sesionar.

“La iba a reunir hace 15 días, pero me pidieron que la suspendiera. La verdad es que no quieren tratar la ley porque no les interesa Jujuy. ¡Yo no puedo debatir sobre pubertad precoz mientras acá hay represión y un joven pierde un ojo!”, se indignó, en alusión al resto del temario que había previsto para la sesión que no fue.

La historia del proyecto de intervención de de los tribunales jujeños tiene otro capítulo: la cofirmante es Juliana Di Tullio, presidenta del bloque Unidad Ciudadana, el sello insignia de Cristina Fernández de Kirchner, que Snopek integraba en los papeles hasta abandonar el Frente de Todos.

Edgardo Kueider

La senadora bonaerense asegura que lo suscribió cuando el jujeño aún era su compañero, pero no supo que recién había sido presentado hace 20 días. El detalle no es menor: una intervención federal está a cargo del Ministerio del Interior que lidera Eduardo De Pedro, con quien Di Tullio comparte la lista de precandidatos para el Senado de la Nación por la provincia de Buenos Aires.

La exdiputada no tuvo otra opción que aclararle a su bancada la secuencia de los hechos, que para Snopek no es tan relevante. "Lo importante es que al bloque Frente de Todos no le interesa el interior del país", remarcó.

Su otra discusión fue por la impugnación que había recibido su lista en Jujuy, que le pidió solucionar a Parrilli y hasta hizo llegar algún mensaje a la vicepresidenta que no fue atendido. No lo consiguió y a las pocas horas de dejar sin cuórum al oficialismo, supo que los apoderados de Unión por la Patria le impidieron competir con la boleta completa. "Yo no pedí bajar ninguna lista, como se dijo. Está claro que los que podían hacerlo eran ellos", se defendió.

"No cumplieron el acuerdo"

Edgardo Kueider había condicionado su presencia este miércoles al dictamen de su proyecto para rebajar la carga tributaria a las tarifas eléctricas y aumentar las regalías a provincias productoras. Como la mayoría oficialista de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles no cumplió, a la hora de la sesión el entrerriano ni siquiera estaba en su despacho.

"Hubo un compromiso para que el proyecto fuera tratado en la comisión y se emitiera dictamen. No sucedió y se cayó un principio de acuerdo por el que íbamos a sesionar e íbamos a tener el tratamiento de una ley importante para millones de argentinos”, se lamentó este jueves, en declaraciones a Radio Rivadavia.

El senador recordó que presentó hace dos años un proyecto para bajar las tarifas de zonas cálidas y tampoco fue considerado. "Ahora, el que estoy peleando no es solamente para Entre Ríos: tiene que ver con una reducción en la tarifa eléctrica a todos los argentinos, que le han venido boletas con un valor en algunos casos impagables".

Kueider aseguró que no le preocupan las presiones que pudiera haber recibido para sesionar. "No tengo miedo a ninguna represalia. He tomado acciones fuertes cuando me fui a Unidad Federal y he pagado un costo político enorme con eso. Pero estoy convencido que los entrerrianos están bancando esta lucha y voy por el camino correcto”.