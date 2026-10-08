Senado: los aliados no aceptan a Nadia Márquez para presidir Acuerdos y Bullrich apura una reunión de bloque

Karina Milei se encontró con un problema que puede complicar su estrategia judicial: no tiene los votos necesarios en el Senado para elegir a la libertaria Nadia Márquez como presidenta de la estratégica Comisión de Acuerdos, en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto . Los aliados impidieron el cuórum este miércoles y piden participar del debate de las autoridades.

La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , quien no oculta su interés por ocupar ese lugar, convocó a una reunión de bloque para el martes, con el objetivo de tomar una definición. Será el primer encuentro de la bancada en dos meses. Karina pedirá a senadores afines que propongan a Márquez, pero el problema es que los votos libertarios no alcanzan para imponerla, porque se eligen por mayoría de los miembros de cada comisión.

Además del respaldo de su bloque, la neuquina necesita el aval de los aliados que integran la comisión. Se trata de Mariana Juri , Carolina Losada y Maximiliano Abad (UCR), Martín Goerling Lara (PRO), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Sandra Mendoza (Convicción Federal), Carlos Arce (Misiones) y Flavia Royón (Salta).

En la reunión del jueves en Acuerdos, sólo estuvo Arce y tuvo que presidir. Abad y Mendoza son autoridades y no fueron. Márquez llegó con la decisión de tomar la presidencia, pero cuando supo que no había cuórum, tuvo que aceptar que seguirá siendo vocal.

La Comisión de Acuerdos del Senado es una de las más importantes del Congreso, porque dictamina sobre candidatos a ocupar vacantes en la justicia federal, la Cancillería y las fuerzas armadas.

Fuentes de los bloques aliados confirmaron a Letra P que se ausentaron de la reunión de comisión para desafiar a Karina Milei. Fue además un acto de solidaridad con Bullrich, a quien El Jefe no le permitió participar de la negociación por el sustituto de Pagotto.

"No hubo consulta previa sobre esa decisión y por eso no bajaron a dar cuórum. No participaremos hasta que se sostenga una conversación sobre el tema", sostuvo ante este medio una de las senadoras que dejó su silla vacía. Otro senador aliado explicó su ausencia: "Con una vacante así todos van a querer participar de la negociación. No nos vamos a dejar imponer el reemplazo de esta manera".

Una fuente de LLA contó a Letra P que algunos aliados usaron como excusa para impugnar a Márquez la causa judicial que afronta. La acusan de entregar títulos terciarios sin validez ni acreditación oficial para cursos de periodismo, dictados en el Instituto Cristiano Internacional. "Hay ruido. Muchos no creen que pueda estar a cargo de las audiencias por candidatos a jueces si no puede archivar esta causa", cuentan en el oficialismo.

Bullrich, el problema de Karina

Pagotto ocupaba la presidencia de Acuerdos desde diciembre de 2025 por indicación de Karina. El riojano tenía línea directa con la Casa Rosada a partir de su coterráneo Lule Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia. En diciembre, Bullrich intentó quedarse con la presidencia de esa comisión, pero Karina se anticipó: ordenó a los senadores a votar en una reunión de bloque a Pagotto.

La jefa de LLA en el Senado se garantizó una comisión favorable. Lo hizo quitándole lugares al PJ y ofreciéndoselos a bloques aliados. Son los que ahora no aceptan a Márquez y tienen a la comisión sin autoridades. El bloque oficialista lleva dos meses sin reunirse y enfrenta tensiones internas por las diferencias con Bullrich.

Varias fueron con la elección de jueces, como cuando se negó a retirar el pliego de la platense María Verónica Michelli. El jueves, Bullrich se opuso a estirar el mandato de la fiscal Susana Pernas, a quien le recrimina haber pedido prisión para el policía Luis Chocobar. Con estos antecedentes, Karina no acepta que presida Acuerdos, aunque no tiene los votos de la comisión para bloquearla.

La elección del sustituto de Pagotto debe resolverse rápido, porque de lo contrario no podrán dictaminar los pliegos que el Gobierno quiere aprobar en el resto del año. Ya fueron elegidos 170 jueces y el plan del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, es alcanzar los 300. Necesita que vuelvan a elegirse autoridades.