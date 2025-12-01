Republicanismo tirapiedras: Miguel Ángel Pichetto arma su bloque con Nicolás Massot y llama a Elisa Carrió

Provincias Unidas , el espacio que integran cinco gobernadores y de magros resultados electorales el 26 de octubre, tiene previsto presentar un bloque de Diputados el miércoles, pero nacerá rengo: Miguel Ángel Pichetto , uno de los invitados a participar, no formará parte, molesto porque no le permitieron ser el jefe de bloque, el cargo que tiene la bancada Encuentro Federal.

Hasta este lunes, Pichetto, junto a su par Nicolás Massot , está decidido a presentar otra vez esa bancada, que los tendrá como únicos integrantes. Buscará un interbloque con la Coalición Cívica , referenciado en Elisa Carrió , que quedará con dos miembros: Maximiliano Ferraro y Mónica Frade . Fuentes de este espacio señalaron que aún no decidieron un marco de alianzas legislativas. De darse la fusión, ejercerán una oposición férrea, con la base republicana.

Como relató Letra P , Pichetto abandonó la reunión que armaron los gobernadores la semana pasada para armar el bloque Provincuas Unidas (PU), molesto porque buscaron imponer como jefa a Gisela Scaglia , la vicegobernadora de Santa Fe. Estaba presente el gobernador de esa provincia, Maximiliano Pullaro ; junto a su colega de Chubut, Ignacio Torres ; y la vice de Córdoba, Myriam Prunotto .

Los otros gobernadores de PU son los radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Ninguno estuvo presente y sólo el jujeño envió a un diputado. Pichetto y Massot no aceptaron las condiciones de plegarse a este espacio con Scaglia de jefa. "No puede ser que la primera reunión que tengamos sea para debatir cargos", se molestó el exjefe del PRO.

Pichetto asumió como diputado en 2023 en la lista de Juntos por el Cambio, pero rápidamente se corrió a un espacio del centro, bien heterogéneo. Se llamó Encuentro Federal y participaron exPRO, la Coalición Cívica, socialistas santafesinos, progresistas como Margarita Stolbizer , derechistas como Ricardo López Muprhy ; y referentes de gobernadores de Chubut,

El espacio de Carrió fue el primero en correrse y luego se fue López Murhpy. El resto siguió buscando posiciones comunes, aunque nunca fue motivo de conflicto votar divididos. La presencia de partidos provinciales convertían a EF en la base natural de PU, pero Pichetto no esperaba que le quitaran la jefatura, un rol que ejerce en el Congreso desde hace un cuarto de siglo.

Entre 2002 y 2019, el ahora diputado fue jefe del bloque de senadores del PJ. Se fue pocos meses antes de cumplir su mandato, para convertirse en compañero de fórmula de Mauricio Macri, para la elección en la que finalmente perdieron contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Sin cargo, entre 2019 y 2023 Pichetto fue auditor de la Nación, en representación de bloque de diputados del PRO, para finalmente integrar la lista de Horacio Rodríguez Larreta, que cayó en la interna con Patricia Bullrich. Esa derrota no le impidió al nacido en Banfield colarse en la nómina final para Diputados y ganar una banca.

Lo que queda sin la grieta

Encuentro Federal, en su versión de dupla o aliado a la Coalición Cívica, será una de las escasas ofertas del centro que tendrá una Cámara de Diputados semi polarizada. Aunque aún restan definirse los últimos pases y rupturas, se estima que cerca de 200 de las 257 bancas las ocuparán Unión por la Patria -o como se llame- o La Libertad Avanza.

Es tan delgada la línea del medio, que no encuentra un espacio confortable en el recinto. Les darían unas filas del centro, lejos de las escalinatas. Además de PU, se anota en esa lista el interbloque federal que armó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que intenta sumar a sus colegas de Catamarca, Tucumán y Misiones, entre otros.

También queda la UCR con un máximo de diez votos. La izquierda se mantendrá como oposición dura con cuatro bancas. Pichetto se anotará entre la oposición más moderada, pero oposición al fin. Por ahora tendrá un sólo compañero. Tal vez sume dos más.