Biocombustibles: pymes suman apoyos y presionan por cambios de último momento al proyecto de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich buscará este jueves que el Senado apruebe su proyecto de ley de biocombustibles que abre el mercado local de biodiésel a las grandes cerealeras y pone en riesgo a las empresas no integradas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis. Estas pymes negocian cambios para sostener su participación en el juego.

CONGRESO | SENADO Biocombustibles: una rebelión de los aliados complica la baja del corte a las Pymes que pide Bullrich

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) obtuvo dictamen de mayoría la semana pasada con algunas modificaciones al proyecto que amplía el corte de biodiésel del 7,5 al 10 por ciento de cada litro de combustible. El proyecto también traza un sendero de reducción del cupo exclusivo para las pymes no integradas (es decir, que no exportan) y que abastecen hoy al 100% del mercado interno. El texto establece un cupo del 6,5% en 2028, del 5,5% en 2029 y del 3,5% entre 2030 y 2036.

Las pymes advierten que la ley las funde, porque no tienen capacidad para competir con las grandes cerealeras agrupadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) . Pero negocian con senadores de las provincias productoras, de distintos espacios políticos, una alternativa de supervivencia.

Según supo Letra P , parte del peronismo y de los aliados al oficialismo proponen agregar cambios adicionales en la votación en particular para que La Libertad Avanza obtenga la aprobación del Senado. Las empresas no integradas reclaman que el cupo de mercado se mantenga estable en 7,5% o 6,5% y que las grandes cerealeras se queden con los 3,5 puntos adicionales o incluso un punto extra, si se eleva el corte obligatorio a 11%.

Las pymes aceleran la presión en las provincias en las que están afincadas las industrias. La semana pasada, el gobernador Axel Kicillof recibió al director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), Federico Martelli , y los directivos Juan Carlos Bojanich , Carlos Paredes , Pablo Abad y Gustavo Michelini .

Kicillof tuiteó un respaldo a la industria bonaerense. "Esta propuesta atenta contra la participación de las pymes y favorece la concentración de la actividad en seis grandes aceiteras del puerto de Rosario", escribió.

Nos reunimos con representantes de pymes elaboradoras de biodiésel nucleadas en @Cepreb_ok en el marco del proyecto impulsado por el gobierno nacional para derogar la Ley 27.640 de Biocombustibles que podría afectar la participación de las pymes en el mercado y concentrar la… pic.twitter.com/pBwGoZUwG7 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 2, 2026

Dirigentes de LLA y del PRO de la provincia de Buenos Aires también le manifestaron acompañamiento a Martelli. El senador bonaerense Pablo Penecca presentó en la legislatura bonaerense un proyecto para que la provincia tome medidas para proteger a la industria. Diego Valenzuela, senador por LLA, manifestó vocación de ayudar a los empresarios.

Con ese respaldo transversal, las pymes buscan las modificaciones en el proyecto que impulsan las grandes cerealeras. Con la industria del bioetanol ya a resguardo, confían en que los senadores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y otros distritos pujarán por los cambios.

Si no, advierten, se apoyarán en el número de la Cámara de Diputados, donde las provincias con más representantes son las que serían perjudicadas. En ese recinto, el diputado rionegrino Pablo Cervi es quien impulsa el texto del oficialismo.