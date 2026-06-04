Respira Toto Caputo: el Senado aprobó un acuerdo con fondos buitres y tiene que ser ley antes de fin de mes

El ministro de Economía, Toto Caputo , respiró aliviado: este miércoles el Senado aprobó un acuerdo con fondos buitres, que había sido cerrado en Nueva York, por un total de 171 millones de dólares. Diputados debe sancionarlo en la sesión del 24 de junio para que sea operativo.

El proyecto fue aprobado con 40 votos a favor y 22 en contra. Se trata de una Conciliación celebrada entre la República Argentina y el grupo de acreedores encabezados por Bainbridge , que recibirá 67 millones de dólares; y Attestor Value Master Fund LP, que recibirá 104 millones.

Se trata de acreedores que fueron víctimas del default de 2001 y, si este consenso con Argentina tiene aval legislativo, entregarán sus bonos. La negociación tuvo un trámite accidentado en el Senado: se iba a tratar hace un mes, pero tuvo que volver a comisión, porque Caputo se había confundido los bonos.

"Con este acuerdo con Attestor y con Bainbridge ganamos el fin de los embargos. Se levantan todas las órdenes de entrega sobre acciones de YPF , del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas . Empresas que se han saneado y hoy generan dividendos para el país", celebró Patricia Bullrich , jefa de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta.

El peronismo votó en contra de la conciliación firmada en Estados Unidos, aun cuando se trata de un pacto sellado por los abogados argentinos en Nueva York. "Argentina contrajo un endeudamiento que superó en 13,3 veces la cuota correspondiente al FMI. Ese endeudamiento no pasó por el Congreso para su aprobación. Tampoco sabemos dónde están las reservas de oro del BCRA y ese sí es un problema de transparencia", justificó la postura Jorge Capitanich.

Le respondió Agustín Monteverde, de LLA. "Este acuerdo entraña una serie de ventajas para Argentina. Attestor y Bainbridge se obligan a no iniciar nuevas acciones legales y a no interferir en operaciones de financiamiento de la Argentina. Extingue los dos principales litigios pendientes", replicó el senador porteño.

Nuevos juzgados

La sesión terminó con la aprobación, por unanimidad, de proyectos para ampliar el organigrama judicial de Mar del Plata y Tucumán. En el departamento judicial bonaerense, el proyecto del senador Maximiliano Abad crea una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones, que se identificará con el número II y funcionará con tres secretarías de cámara.

También se proponen abrir los cargos de juez de cámara, secretarios de cámara, funcionarios y personal administrativo. Y se dispone que las causas que ingresen al fuero serán distribuidas según las reglamentaciones vigentes y a las decisiones que el propio tribunal en pleno adopte. La estructura recién funcionará cuando exista presupuesto.

"Esta sala va a permitir descongestionar un tribunal que tiene jurisdicción en el 40% de la provincia de Buenos Aires. El motor de esta ley es el sentido común, la Justicia Federal tiene que tener la estructura que exige el territorio en el cual interviene", sostuvo Abad.

En el caso de Tucumán, se crean dos salas en la Cámara Federal de Apelaciones, con un cargo de juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y eleva, en consecuencia, su integración total a seis miembros. "Cuando la Justicia funciona con celeridad y firmeza se mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Es entonces central la presentación de procesos que mejoren la agilidad judicial, sus tiempos de respuesta y la calidad de sus decisiones", señaló la tucumana Beatriz Ávila.