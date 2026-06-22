Manuel Adorni presiona para que el Senado también postergue su interpelación

Manuel Adorni intentará completar las gestiones para demorar la interpelación que quiere hacerle la oposición por sus polémicas declaraciones juradas. Luego de que Martín Menem derive el debate a comisiones en Diputados , para frustrar la sesión de este martes, el jefe de Gabinete buscará el mismo camino en el Senado , donde estaba previsto llevarlo al banquillo el 2 de julio.

Este martes, Adorni recibirá a los miembros del oficialismo del Senado para acercar posiciones. No todos están seguros de dar la cara por él. Cómo anticipó Letra P , por la tarde, la jefa de esa bancada, Patricia Bullrich , volverá a reunir a los jefes de bloque para planear la sesión del jueves. El objetivo de la senadora, por pedido de la Casa Rosada, es que ese día no se vote la interpelación al exvocero y los proyectos pasen a comisiones.

Para lograr el aval de la oposición dialoguista (Provincias Unidas, el PRO, la UCR y los partidos provinciales), Bullrich repetirá la fórmula de Diputados: citar rápido a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar las iniciativas que proponen llevar al jefe de ministros al banquillo. La reunión sería la semana que viene.

Sólo así es posible convencer a los aliados de demorar el careo con el ministro coordinador. También hay un grupo de oficialistas no muy convencido de respaldarlo, como el cordobés Luis Juez y el formoseño Francisco Paoltroni .

El jefe de Gabinete recibirá este martes a los senadores de La Libertad Avanza (LLA) en tres tandas, para darles detalles de su patrimonio. Los horarios estimados serían las 9, las 12 y las 14, cuando acudirán las figuras más relevantes, como el presidente provisional, Bartolomé Abdala . No está confirmado si estará Bullrich, quien se desentendió de la citación.

La idea surgió de la mesa política del Gobierno, justamente porque la jefa del bloque oficialista no quiere dar la cara para defender a Adorni ante sus dirigidos. Tal es así que en Diputados no está pautado un encuentro similar con el bloque que dirige Gabriel Bornoroni. Nadie lo cree necesario.

La exmninsitra de Seguridad marcó diferencias con Adorni desde el inicio del escándalo por sus propiedades. Le exigió anticipar la declaración jurada y no lo logró. El funcionario demoró un mes más la presentación de sus papeles y justificó sus ingresos en dinero hallado en el domicilio de su padre y una exitosa operación de Bitcoin.

Javier Milei defendió al exvocero aunque le empezó a quitar poder. El pasado viernes nombró como vocero al diputado Adrián Ravier y desplazó al secretario de Comunicación, Javier Lanari. Si finalmente la visita al Senado para hablar de su patrimonio se demora, el ministro coordinador dará su informe de gestión el 2 de julio. Este miércoles vence el plazo para que la oposición envíe las preguntas por escrito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2069118223908229176&partner=&hide_thread=false El Gobierno no logró frenar el debate en el Congreso sobre la continuidad de Adorni



Para evitar una sesión impulsada por aliados y bullrichistas, Menem habilitó el tratamiento de los proyectos en comisiones



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La rosca del Senado

Bullrich tendrá una jornada intensa para cerrar el derrotero de Adorni en el Congreso. La reunión de labor parlamentaria será a las 18 y fue pedida por la propia senadora para revisar una interpretación constitucional que se hizo en la reunión del miércoles pasado, que de sostenerse permitiría votar en la sesión del jueves proyectos de interpelación y llevar al funcionario al banquillo una semana después.

El debate pasa por la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita a interrogar a los ministros en el recinto y aplicar la moción de censura al jefe de Gabinete, con la posibilidad de echarlo con el voto de la mitad más uno de cada recinto. Según la explicación que dio la exministra de Seguridad al salir de la reunión que tuvo con el resto de los jefes de bloque, este fragmento tiene "carácter operativo". Esto implica que los proyectos podrían aprobarse sin pasar por comisión.

La jefa de LLA en el Senado aceptó revisar esa interpretación y confía en que los dialoguistas estarán de su lado. De esa manera, el jueves, si logra una mayoría que la acompañe, las iniciativas sobre el futuro del ministro coordinador pasarán a comisiones y el 2 de julio no habrá interpelación. Es lo que busca Adorni.