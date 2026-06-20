Respaldo a medias para Manuel Adorni: apoyo moderado del gabinete y contacto cero con el resto de la política

El Día de la Bandera en Rosario no dejó la foto de fuerte respaldo oficial a Manuel Adorni que se esperaba en la previa. El ahora exvocero entró junto al gabinete, pero no acompañado por Javier Milei, su principal sostén en pleno escándalo patrimonial que lo tiene como protagonista. No hubo saludos cruzados con el resto de la dirigencia invitada.
Todas las visitas del Presidente a Rosario, así como en el resto de los lugares del país, tuvieron hasta hoy una fija: la llegada de Milei junto a su hermana y al propio Adorni. Esa lógica hoy se rompió y el mandatario aterrizó este sábado en Prefectura pasadas las 10, flanqueado apenas por la Secretaria General de Presidencia. Fueron recibidos por la diputada Romina Diez, referente del sello libertario en la Bota. Ya en el acto, sí la silla designada para Adorni tuvo peso en lo gestual, con Karina a un lado y Martín Menem al otro.
Adorni llegó junto al resto del gabinete que se dio cita en la ciudad, como Alejandra Monteoliva, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y Toto Caputo, con quien el ministro coordinador dialogó principalmente previo al acto. El dato no pasó desapercibido: en Balcarce 50 se afirma que el titular de Economía es uno de los más incómodos ante la situación del exvocero.
Junto a ellos había otros funcionarios como el presidente de la Cámara de Diputados, mientras que a escasos metros y sin cruzar saludos se encontraba la vicepresidenta Victoria Villarruel, que tuvo su show aparte por la no invitación oficial al evento.
Otra de las figuras críticas con Adorni públicamente dentro del ecosistema libertaria fue Patricia Bullrich. También presente en el Monumento a la Bandera, se la vio dialogar brevemente con el jefe de Gabinete antes de la llegada del Presidente, que abrazó a ambos mientras saludaba a las primeras filas del palco oficial.
Mancha venenosa y el dardo de Pullaro
Pese a la cercanía física, con dos filas de sillas a escasos metros, funcionarios nacionales y provinciales casi no tuvieron contacto cruzado con Adorni. El jefe de Gabinete apenas cosechó un saludo al pasar del ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, y poco más. En la previa, Pullaro había blanqueado la intención de que el ruido nacional no enturbiara la fiesta de la ciudad.
Sin embargo, a la hora de los discursos, el más punzante fue el propio gobernador. Lanzó una frase que pudo entenderse como un tiro por elevación al gobierno nacional, pero en particular a Adorni. "Acá, en Santa Fe, se hace obra pública con transparencia, sin corrupción", sentenció. Abajo, en la primera fila, lo escuchaba el exvocero presidencial.