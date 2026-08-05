Fracaso de Federico Sturzenegger: los aliados se impusieron y los extranjeros no podrán comprar más tierras

Federico Sturzenegger volvió a chocar con el Congreso . Patricia Bullrich no logró los votos de los aliados para modificar la ley de tierras y aumentar el límite de superficie que pueden comprar los extranjeros. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza retiró el capítulo del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

El resto del texto será tratado este jueves a las 14. El recorte es un duro golpe para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien frenó el tratamiento de esta iniciativa cuatro veces, a la espera de un acuerdo sobre el capítulo tres. La última negociación fue este martes, cuando Bullrich anunció un presunto acuerdo. Consistía en mantener el tope para que los extranjeros compren tierras, pero subirlo de 15 a 25% del total de la superficie de cada provincia.

Como anticipó Letra P , esta propuesta tampoco prosperó, porque este miércoles los radicales indecisos y los partidos provinciales que habían comprometido su voto para este capítulo anticiparon que no iban a respaldar los artículos más polémicos. Con esa información, Bullrich reunió a los jefes de bloque aliados y decidió retirarlo.

La sesión se hará igual, a las 14. El oficialismo confía en aprobar el resto de la iniciativa, que contempla la flexibilización de los desalojos y el endurecimiento de las medidas para expropiar, para lo cual se deberá pagar el valor vigente.

Tras conocer las declaraciones de senadores radicales y de gobernadores con representación entre los aliados, Bullrich reunió a los jefes de las bancadas aliadas para hacer números. Asistieron la UCR, el PRO y el amplio espectro de partidos provinciales, que incluye Independencia (Tucumán), Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los salteños y Moveré Santa Cruz. Suman 44 votos, siete más que el cuórum.

Los números eran claros: el capítulo tres no reunía los 37 votos necesarios para ser aprobado y, si Bullrich insistía, se caería en la votación. El escenario no era diferente al del lunes, anticipado por Letra P, pero la jefa del oficialismo en el Senado jugó sus últimas cartas.

En una conferencia de prensa, anunció que el polémico capítulo iba a tener cambios: no habría venta sin límite, sino que se subirían los topes actuales. Fue una puesta en escena, sin aliados a la vista, que le sirvió a Bullrich para mostrarle a la Casa Rosada que no abandonaba la negociación.

“Esto no implica la eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando en el texto y enriquecerlo con nuevos aportes. El Congreso tiene una agenda extensa y el capítulo de tierras continuará siendo trabajado hasta lograr una redacción que reúna el mayor consenso posible”, señalaron fuentes cercanas a la jefa de bloque.

Lo que se aprueba

La presión social para rechazar el capítulo de tierras, que incluyó una marcha multitudinaria convocada para este jueves, difícilmente permita que los aliados se ablanden.

El plan de Bullrich fue claro: agotar la negociación del capítulo tres y, si no prosperaba, retirarlo y aprobar el resto del proyecto, sobre el que hay un mayor consenso. Tiene tres temas centrales. Los principales son la flexibilización para los desalojos, que podrán llevarse a cabo en 10 días; el endurecimiento de las expropiaciones, que deberán respetar los valores de los inmuebles.

También hay cambios a la ley de manejo del fuego. Se eliminará la prohibición de construir por 60 años en zonas incendiadas. “Se continuará en la búsqueda de consensos y el fortalecimiento de iniciativas que otorguen mayor seguridad jurídica, respetando el carácter federal de las decisiones y garantizando un debate legislativo serio y respfjaonsable”, cerró el comunicado de La Libertad Avanza.

Golpe a Sturzenegger

La imposibilidad de reformar la ley de tierras constituye otro fracaso en la gestión legislativa de Sturzenegger, quien aún no logra sancionar una norma. Se espera que la Ley Hojarasca sea la primera.

El ministro presionó para sostener la ley de tierras y mantuvo un duro cruce con Bullrich, durante la última sesión. El economista no aceptaba la incidencia de los gobernadores en el texto final.

La senadora quería avanzar en un acuerdo, pero ante el rechazo del funcionario prefirió esperar. Temía que llamara a Javier Milei y lo presionara para jugar a todo o nada. Luego la senadora recibió al ministro en su despacho y lo sacó de la negociación, que finalizó sin el capítulo más cuestionado, un final anunciado que muestra las desinteligencias entre la Casa Rosada y el Congreso.