Con la llegada de Adrián Ravier al Gobierno, Santiago Caputo amplía su influencia y le come un casillero a Karina Milei

Cuando Javier Milei designó a Adrián Ravier como su nuevo vocero, en reemplazo del desgastado Manuel Adorni , el equipo que rodea a Santiago Caputo festejó la decisión como un gol de campeonato mundial. Si bien el jefe de Estado eligió al funcionario, que hablará en su nombre, por su cercanía personal y su capacidad oratoria, es desde el inicio un hombre clave en el armado del asesor presidencial.

Integrante de la Cámara de Diputados desde 2025, el primer dato que circuló en los pasillos de la Casa Rosada tras el anuncio oficial, fue que el economista pertenecía a las entrañas narrativas de Fundación Faro , el think tank que Caputo y Agustín Laje crearon para abrir un nuevo capítulo en la batalla cultural. El asesor celebró la noticia en una de las tantas cuentas de Twitter que se le atribuyen.

Pero si bien fue por decisión presidencial, el desembarco de Ravier suma un nuevo capítulo a la interna infinita entre Las Fuerzas del Cielo y Karina Milei . El flamante vocero reemplazará no sólo a una pieza karinista sino tal vez a la que supo ser la más importante.

Además, este vínculo de cercanía ideológica entre el flamante vocero y Caputo, que ahora Milei sumó al ámbito de la gestión, puede terminar incomodando al subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem , quien también tiene un despacho dentro de la Casa Rosada . Desde hace tiempo se menciona en los pasillos del poder una cierta tensión entre el riojano y el diputado por el armado electoral en la provincia de la que es oriundo Ravier.

Durante la primera mitad del mandato de Milei, los Menem controlaron con mano de hierro y en nombre de Karina Milei numerosas jurisdicciones a lo largo y ancho del país, con excepción de La Pampa , donde nunca pudieron hacer pie ni instalar un candidato propio: Ravier siempre funcionó como una suerte de muro de contención ante las ambiciones territoriales de los armadores.

ravier-milei Javier Milei y Adrián Ravier.

Aún así, todo el ecosistema libertario sabe que el límite impuesto por el designado vocero en su provincia no se dio por mérito propio, sino por su vínculo sin intermediarios con el Presidente. De hecho, eso le permitió acceder sin mayores sobresaltos a una banca en la cámara baja en 2025 y posicionarse como el candidato puesto a la gobernación el próximo año.

Por estas razones es una incógnita cómo funcionará el contacto entre la Vocería y las múltiples áreas en las que los Menem tienen manejo delegado, como el Ministerio de Justicia con Juan Bautista Mahiques, la presidencia de la Cámara de Diputados con Martín Menem o la Secretaría de Prensa con Javier Lanari. El ministro de Interior, Diego Santilli, es también desde hace un tiempo uno de las incorporaciones internas del armado karinista.

Las otras armas de la batalla cultural libertaria

Hasta esta movida, en la que Caputo se benefició de manera directa casi sin buscarlo, el asesor venía de largos meses de declive y marginalidad política. La herida más grave se la habían provocaron los Menem al arrebatarle la cartera de Justicia en marzo de este año, en la que salieron eyectados Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, el hombre que controlaba en las sombras todos los mecanismos judiciales, oficiales y extraoficiales, y que reportaba al asesor.

Un mes antes de este golpe interno, el integrante del deformado triángulo de hierro apenas si se había contentado con anunciar la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, inspirada en una cuenta de la Casa Blanca que Caputo conoció en sus múltiples viajes a Washington. Administrada por Juan Pablo Carreira, más conocido en redes sociales como Juan Doe, la dependencia no recibió ni presupuesto ni recursos humanos para darle volumen, por lo que con el correr del tiempo mermó en sus publicaciones y desmentidas.

Aún así, como el ascenso de Carreira fue avalado en persona por el jefe de Estado, Caputo pudo colocar en su armería un dispositivo digital más para dar batalla en la guerra cultural contra medios de comunicación y periodistas opositores. En rigor, es algo que ya venía haciendo a través del manejo del denominado trollcenter en el que se mueven varios de los integrantes de su mesa chica, como Macarena Alifraco, Agustín Romo, Daniel Parisini, alias Gordo Dan, o Lucas Luna, apodado Sagaz.

98dac66d-36fb-4563-adea-1020627463e2_16-9-discover-aspect-ratio_default_1144866 Javier Milei, en Fundación Faro.

Los próximos pasos de Adrián Ravier en la Casa Rosada

Con los recientes cambios, Caputo controlará casi la totalidad de la comunicación gubernamental. La principal salvedad seguirá siendo la Secretaría de Comunicación y Prensa de Lanari, que se mantendrá firme debajo de la estructura de la Jefatura de Gabinete de Adorni, quien pese a todo no será echado ni desplazado de este cargo. Se descuenta que el experiodista de bajo perfil consultará cada uno de sus movimientos con el ministro coordinador antes de realizarlos.

Por ahora resta saber los detalles de la asunción de Ravier. Según pudo saber Letra P, todo indica que el diputado nacional por La Pampa le dejará la banca a Martin Matzkin, un hombre que responde a la senadora Patricia Bullrich. Antes que suceda esto, se espera que la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, otra de las espadas legales de Caputo, defina el lugar de la Vocería dentro del organigrama libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/voceria_ar/status/2068055027478896784?s=46&partner=&hide_thread=false ADRIÁN RAVIER SERÁ EL NUEVO VOCERO PRESIDENCIAL



Después de décadas de decadencia y de políticas que condenaron a los argentinos a la inflación, la pobreza y el estancamiento, la Argentina comienza a recoger los frutos del programa económico impulsado por el Presidente Javier… pic.twitter.com/BxgJ3i0lR3 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) June 19, 2026

Lo más seguro es que Ravier reporte de manera directa al Presidente, por lo que su cargo tomará volumen de estado y posición dentro de las reuniones de Gabinete. Una vez que eso suceda, también ocuparía un despacho de la Casa Rosada. Con el ascenso de Adorni del año pasado, cuando pasó de vocero a jefe de Gabinete, dejó vacías una serie de oficinas con vista privilegiada a Balcarce 50 y la explanada que da hacia la avenida Rivadavia.

"En este nuevo contexto, la Vocería Presidencial estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos de esta etapa de transformación, acompañando el proceso de crecimiento que ya comienza a reflejarse en los indicadores macroeconómicos", presentó la llegada de Ravier un comunicado de la vocería. Economista de profesión, se descontaba que el nuevo funcionario llegaba a la administración para buscar instalar temas económicos en la agenda.

En la cúpula libertaria ponderan el perfil de Ravier por provenir de la academia y estar 100% alineado a las ideas libertarias. “Se optó por un economista serio para encarar y comunicar logros del gobierno y abrir una nueva etapa en la gestión”, coincidieron las fuentes consultadas.

Es probable que la primera fotografía conjunta entre Milei, Ravier y Caputo se produzca el martes en la cena que organiza Fundación Faro. Anunciada hace varios días, la jornada contará con la presentación del libro La Batalla por la Macroeconomía que escribió el flamante vocero y con el cierre del Presidente. Una de las mesas centrales estará reservada para el estratega y sus habituales funcionarios troll.