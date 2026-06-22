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EXVOCERO AL BANQUILLO

Presionado por aliados y Patricia Bullrich, Martín Menem abre el debate sobre la continuidad de Manuel Adorni

Será en comisiones, el martes 30. Así, se garantiza que no haya cuórum este martes. La exministra evita exponerse en una votación sobre el jefe de Gabinete.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Martín Menem, habilita a debates sobre Adorni en Diputados. Patricia Bullrich presiona.&nbsp;

Martín Menem, habilita a debates sobre Adorni en Diputados. Patricia Bullrich presiona. 

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Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

La citación es para el martes 30 a las 15 en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz. Con la convocatoria, el riojano busca garantizar que no haya cuórum en la sesión que la oposición más dura de la cámara baja (Unión por la Patria, izquierda y un sector de Provincias Unidas), convocó para este martes, con un temario que incluye seis iniciativas que proponen interpelar a Adorni y evaluar una eventual expulsión, por las inconsistencias entre sus declaraciones juradas.

La decisión de abrir el debate parlamentario sobre Adorni se tomó en la mesa política y fue una jugada de última instancia para evitar una derrota en los recintos. Es es que, además, permitirá restarle relevancia a la sesión prevista para este jueves en el Senado, con el objetivo de definir una fecha de citación para el ministro coordinador.

Bullrich quedó en una situación similar. Criticó al exvocero presidencial por su falta de documentación para justificar el enriquecimiento patrimonial. Si su voto y el de sus diputados afines impedían abrir el debate sobre este tema, iba a ser blanco de críticas.

La negociación forzada de Martín Menem

A su regreso de Israel, donde estuvo la semana pasada, Menem trató de buscar los votos para frustrar la sesión de este martes y los aliados no se mostraron dóciles. A ninguno le causaba gracia tener que poner la cara por el ministro coordinador y exigieron algunas maniobras para al menos dilatar los tiempos. La UCR y el PRO plantearon que la discusión debía trasladarse a las comisiones, a través de sus jefes, Pamela Verasay y Cristian Ritondo.

"Nosotros no cambiamos el cuórum por nada. Que la interpelación sea debatida en comisión fue siempre nuestra posición. La pusimos sobre la mesa y fue aceptada", sostuvo la radical mendocina, en diálogo con Letra P. Se sumó a la estrategia el bullricismo, que en Diputados es representado por Silvana Giúdici, quien no estaba dispuesta a ser acusada de sostener al jefe de Gabinete.

Tanto que, si Menem insistía en no abrir la agenda en comisiones, la exdiputada del PRO no descartaba votar con la oposición para oficializar este cronograma. Para no llegar a esa situación, el riojano aceptó citar a comisiones y de esa manera hacer inocua la sesión de este martes.

Había otro riesgo para el Gobierno. Si en Diputados se toma en cuenta la doctrina que Bullrich habilitó en el Senado para que las propuestas de interpelación y moción de censura se aprueben sin pasar por comisiones -que luego prometió revisar-, podría pedirse la votación y acusar a los ausentes de colaborar con la impunidad del exvocero.

La marca de Bullrich

La apertura del debate en Diputados también puede tener repercusiones en el Senado, donde las autoridades de los bloques consensuaron convocar a una sesión el jueves 25 de junio, con proyectos sobre Adorni al inicio del temario. Si bien la exministra de Seguridad informó que se podían votar en el recinto, luego reculó y prometió volver a citar a jefes de bloque para revisar esa posición.

La discusión pasa por la interpretación del artículo 101 de la Constitución nacional, que habilita al Congreso a interpelar ministros y echar al jefe de Gabinete, por la mitad más uno de los miembros del Senado. Si, como dijo el pasado miércoles la senadora, este texto es de "carácter operativo", las iniciativas pueden votarse sin pasar por comisiones.

En la reunión de labor parlamentaria que habrá antes de la sesión, Bullrich y sus aliados tratarán de imponer que no sea así y que las iniciativas requieran una larga discusión. Para ese entonces, ya estaría el cronograma en Diputados para debatir sobre la conducta del jefe de Gabinete, quien podría someterse a un duro desgaste, con citaciones y pedidos de información realizados por la oposición. Es el mal menor que consiguió el oficialismo.

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