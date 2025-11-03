Buenos Aires: la oposición se envalentona y le pide a Axel Kicillof la boleta única en la provincia

El sistema electoral de Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizó el 26 de octubre en los comicios nacionales entusiasmó al PRO , la UCR y La Libertad Avanza , que, pocas horas después de los resultados que sellaron la remontada, salieron a exigir la aprobación de ese modelo en Buenos Aires , donde aún rige la boleta sábana, como se usó el 7 de septiembre.

En septiembre de 2024 algunos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto similar al que se usó en la Nación para aplicar en la provincia, pero nunca fue tratado. Lleva la firma de los presidentes de bloque de los tres partidos que alguna vez fueron Juntos por el Cambio (JxC), que entonces advirtieron sobre “mejorar la calidad institucional y optimizar el sistema de votación” en la provincia.

Aquella iniciativa planteaba el reemplazo de la actual boleta sábana horizontal por otra que incluye varias columnas de izquierda a derecha con los espacios políticos que participarán de la elección. Y, de arriba hacia abajo, los cargos que se elegirán, partiendo desde los nacionales, pasando por los provinciales y terminando con los municipales, igual a la que se estrenó el 26-O, aunque en este turno se eligió un sólo cargo.

El diputado provincial del PRO Fernando Rovello ingresó un nuevo proyecto para modificar una serie de artículos de la ley 5109, en los que propone el nuevo sistema. Así lo expresó en su cuenta de X, donde le exigió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que sus “diputados y senadores aprueben este proyecto” o, aclara, “alguno de los varios” que ya existen en la Legislatura.

El legislador afirma que es un sistema “ágil, simple, barato y transparente”. También salió rápido, tras los resultados de la elección nacional, el presidente del bloque de la UCR en la cámara baja, Diego Garciarena , quien advirtió que la BUP “ha probado su eficacia, transparencia y garantía para todos los sectores políticos”. El radicalismo y la CC mantienen la iniciativa del año pasado, que a su vez convive con el representante del bloque LLA Guillermo Castello . Ninguno tuvo tratamiento legislativo.

El de Rovello es similar a aquel, aunque con algunos agregados. La oposición considera que son varias las provincias que, tras la experiencia nacional, irán hacia ese sistema. En esa línea se mantuvo el diputado electo de LLA Juan Osaba, quien prometió insistir con el tema cuando asuma su banca: “Tiene que ser una bandera del bonaerense, quedó demostrado que en dos meses que es un modelo de transparencia y agilidad, una diferencia abismal” con el vigente. “No podemos votar como hace 50 años”, sostuvo. LLA también tiene, desde noviembre, un texto propio en el Senado provincial.

Los proyectos de BUP en Buenos Aires

Además del diseño ya conocido por todas las personas que asistieron a votar el 26-O, lso proyectos bonaerenses también incluyen la prohibición a los partidos políticos de repartir boletas. Con este sistema, las fuerzas podrán repartir otra boleta a modo informativo, pero que tendrá una leyenda indicativa que advertirá que no es válida para votar. Es decir que las únicas boletas que tendrán validez serán las que se encuentren en el cuarto oscuro.

La BUP bonaerense tampoco prevé que figure la totalidad de los candidatos a elegir por una razón de tamaño, aunque habrá una completa en cada lugar de votación con todos los nombres y los cargos a los que se postularán. El entonces jefe del bloque PRO, Agustín Forchieri, indicó: "Este es un paso necesario para mejorar la calidad institucional y asegurar una votación más equitativa para todos los bonaerenses”.

JxC Agustín Forchieri (PRO), Diego Garciarena (UCR) y Maricel Etchecoin (CC).

En caso de prosperar la propuesta que aún ni siquiera se trató en comisiones, es una certeza que con sábana o BUP, Buenos Aires tendrá una urna sólo para sus boletas con las candidaturas provinciales y municipales. La ley nacional establecida por el Congreso este año no permite la adhesión de los comicios nacionales al mismo cuerpo, más allá de que se fueran a celebrar el mismo día. En ese caso se realizarían elecciones concurrentes.