El debut de la Boleta Única Papel en las elecciones nacionales: cómo es la nueva forma de votar

El debut de la Boleta Única Papel: cómo es la nueva forma de votar.
Las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre, que renovarán parcialmente el Congreso, tendrán una novedad: debuta la Boleta Única Papel (BUP), sistema que reemplaza a la tradicional boleta partidaria e incluye en una misma papeleta a todos los candidatos y candidatas que compiten en cada distrito. No habrá cortes, ni sobres, ni cuarto oscuro.
La autoridad de mesa entregará una sola hoja en la que habrá que marcar el voto con una lapicera. Y con el nuevo sistema de identificación visual, el color y los símbolos serán tan relevantes como los candidatos, que están presentados de manera igualitaria con foto, pero solamente los dos cabeza de cada lista, no la nómina completa.
Qué es. Es una boleta de papel que incluye a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.
Cómo es. Presenta un nuevo sistema de identificación visual, en el que cada fuerza política se diferencia por color. Se divide en filas horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos, y en columnas verticales para cada agrupación política. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.
Cómo se vota. Una vez presentado el DNI, la autoridad de mesa entrega un ejemplar de BUT firmado y una lapicera para ingresar a la cabina de votación . Allí, el elector o electora marca la opción de su preferencia sólo en un recuadro por categoría, mediante una cruz o una tilde. Luego pliega la boleta en el sentido indicado para asegurar el secreto del voto y por último la introduce en la urna.
Afirmativo: son aquellos emitidos mediante Boleta Única oficializada y en los que el elector o electora marca una opción electoral para una o más categorías.
Nulo: aquellos con dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas en una misma categoría.
Blanco: aquellos con partes rotas, inscripciones, imágenes o leyendas. Con objetos extraños incluidos en la Boleta Única plegada.
Recurrido: aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por fiscales presentes en la mesa.
Identidad impugnada: aquellos emitidos por un elector o electora cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o fiscales.
Qué se elige en cada provincia
Las elecciones legislativas nacionales servirán para renovar la mitad de los nombres de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños). Además, hay cuatro distritos que no desdoblaron los comicios y también tendrán que elegir autoridades provinciales. Santiago del Estero vota gobernador y vice y renueva las 40 bancas en la Legislatura; Catamarca renueva 21 diputados y ocho senadores provinciales; La Rioja, 18 diputados; y Mendoza, 24 diputados y 19 senadores.