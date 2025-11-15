ROSCA EN LA CIUDAD

Pese a la debacle radical, Martín Lousteau quiere retener el Banco Ciudad

Sin nuevos legisladores y con la mínima representación histórica en Diputados, el presidente de la UCR negocia para mantener parte del poder porteño.

Por Letra P | Periodismo Político
El presidente de la UCR, Martín Lousteau, busca retener los espacios de poder conquistados por el radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires, pese a la debacle histórica del partido centenario, que sufrió este año en términos electorales. Organismos descentralizados, el banco público porteño y los cargos en la Legislatura están en la mira del saliente senador, mientras se negocia el Presupuesto para 2026.

El 2025 fue para la UCR un año para el olvido. Sobre todo en el territorio porteño, donde la decisión de Jorge Macri de hacer jugar al PRO solo, sin sus socios históricos, provocó una fragmentación de la oferta de centro derecha que pegó de lleno en los exaliados de Juntos por el Cambio.

En mayo, con la dirigente universitaria Lula Levy encabezando la lista, por primera vez en años, el radicalismo porteño no consiguió meter ningún legislador local. Después, en las elecciones nacionales de octubre con el propio Lousteau en la lista para la cámara baja, la UCR arañó los seis puntos indispensables para mantenerse en el Congreso después de que el próximo 10 de diciembre venza su mandato como senador por la Ciudad.

Más allá del mal resultado electoral, el radicalismo va a tener gravitación en la Legislatura porteña porque mantiene cinco bancas: Manuela Thourte, Francisco Loupias, Aldana Crucitta, María Fernanda Mollard y Guillermo Suárez tienen mandato hasta el 2027. Y la dirigencia partidaria está dispuesta a hacerlo valer.

En los últimos días, en la Legislatura los radicales lanzaron un lobby que asegura que no van a ceder los espacios conquistados en la distribución de poder hecha en 2023. Ese año se quedaron con esas cinco bancas, cosechadas en el marco del 49% conseguido por Jorge Macri y, como parte de la coalición oficialista, también accedieron a dos lugares en la Auditoría de la Ciudad donde ingresaron José Luis Giusti y Patricia Caseres.

Los cargos que quiere mantener la UCR

En la Defensoría del Pueblo también ingresó Barbara Bonelli como número dos, que renunció hace un mes y medio, pero quedaron Carlos Palmiotti y Arturo Pozzali. En el Consejo Económico y Social asumió el exlegislador Claudio Presman como presidente, mientras que el exlegislador radical Diego Weck es uno de los directores del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, uno de los organismos en el ojo de la tormenta de la discusión del Presupuesto 2026.

Pero los cargos más importantes son aquellos donde, justamente, están representadas las dos corrientes radicales mayoritarias de la Ciudad. Martín Ocampo, encolumnado detrás de Daniel Angelici, está al frente de la Procuración General porteña con cargo hasta 2029, mientras que Guillermo Laje, cercano a Lousteau, preside el Banco Ciudad. Como la designación de este último es potestad del Jefe de Gobierno, su continuidad queda sujeta a la relación entre la UCR y PRO.

En los próximo días, la renovación de esos lugares también será uno de los elementos en la negociación del Presupuesto 2026, en la que el oficialismo afina intereses propios y voluntades ajenas.

