Ciudad de Buenos Aires: se inauguró el Archivo de la Propaganda Política para preservar la memoria histórica

Ciudad de Buenos Aires: se inauguró el Archivo de la Propaganda Política, un espacio para preservar la memoria histórica

En una jornada que reunió a investigadores, coleccionistas y público en general, quedó inaugurado en la Ciudad de Buenos Aires el Archivo de la Propaganda Política, un proyecto colectivo dedicado a la preservación y difusión de materiales gráficos, documentos y objetos vinculados a la historia política de la Argentina.

La presentación se realizó en la sede del archivo, ubicada en Piedras 113, donde se ofrecieron visitas guiadas y se exhibió parte del acervo inicial. Entre los materiales se destacan afiches, volantes, boletas electorales, revistas, publicaciones institucionales y objetos asociados a dirigentes políticos, sociales y sindicales del siglo XX y lo que va del XXI.

WhatsApp Image 2025-12-19 at 16.35.38 (1) De proyecto colectivo a asociación civil El Archivo se conformó formalmente como asociación civil y es presidido por Martín Arias, quien destacó la relevancia de la iniciativa y la respuesta del público durante la inauguración. “Hoy fue un día de mucha satisfacción para los que conformamos el Archivo de la Propaganda Política. Recibimos muchos compañeros y compañeras que realizaron una visita guiada y conocieron nuestra capacidad de restauración, preservación y difusión de documentos históricos”, señaló.

Arias subrayó que el proyecto nació con el objetivo de preservar la memoria histórica y que, a lo largo de 2025, se trabajó en la conformación de un equipo profesional especializado en restauración y digitalización. “Nuestro principal objetivo es democratizar el acceso a documentos histórico-políticos de escasa circulación, para que todos puedan consultarlos y utilizarlos”, afirmó.

Un acervo plural en la Ciudad de Buenos Aires El Archivo reúne colecciones provenientes de proyectos como Museo Justicialista, Cosas de politicas, Doctrina peronista y Archivo Gráfica Política IS, además de aportes de coleccionistas privados y del archivo institucional de la Unión Cívica Radical. También se incorporan materiales vinculados al deporte y al peronismo, ampliando el enfoque temático y garantizando una mirada plural.

Todos los documentos serán digitalizados y publicados en la cuenta de Instagram @archivopropagandapolitica, con acceso abierto y gratuito. Desde la asociación civil remarcan que el crecimiento del Archivo dependerá de la participación colectiva, ya sea mediante el aporte de materiales, la difusión del proyecto o el uso del acervo. Con su inauguración, el Archivo de la Propaganda Política se consolida como una herramienta clave para investigadores, periodistas, estudiantes y público general, y como un nuevo espacio de referencia para la preservación y el debate sobre la cultura política argentina. WhatsApp Image 2025-12-19 at 16.35.39

