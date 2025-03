Horacio Rodríguez Larreta anunció su candidatura a legislador porteño por afuera del PRO

"Vuelvo. Voy a participar de las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Por la ciudad que hicimos juntos. Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Porque está sucia, porque está triste. Porque ya no hay obras. Porque hay olor a pis. Vuelvo porque me duele. Porque conozco cada cuadra. Cada vereda, cada rincón", expresó el dirigente político en su cuenta de Twitter a dos días del cierre de alianzas.

"Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos"; "Hoy no sé dónde está el PRO. Si no está en los valores que lo fundaron, yo voy a estar afuera. Hoy no está en esos valores", fueron algunas de las frases que utilizó el exjefe de Gobierno para criticar a sus excompañeros del partido, que en estos días analizaban expulsarlo del PRO.