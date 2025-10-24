CIUDAD DE BUENOS AIRES

Carlos Rojo arrasó en la Asociación de Médicos Municipales y tendrá otro mandato

Con más del 78% de los votos, el clínico del Ramos Mejía renovó su conducción en la AMM. Hubo alta participación y se consolida el recambio generacional.

Letra P | Periodismo Político
Carlos Rojo logró una reelección holgada al frente de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (AMM) y va por su segundo mandato.

Elección de la AMM.&nbsp;

Carlos Rojo logró una reelección holgada al frente de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (AMM), donde obtuvo más del 78% de los sufragios, con la Lista 810, en unos comicios que marcan el inicio de su segundo y último mandato consecutivo al frente del más importante del sistema de salud porteño.

La elección realizada este jueves en los 32 hospitales municipales de la Ciudad tuvo una participación altísima, de más del 50%, con la asistencia de 7.134 de los casi 14.000 afiliados con los que cuenta el gremio. La participación masiva reafirmó la legitimidad de un proceso que marca el final de la era de la reelección indefinida: Rojo asumirá su segundo y último mandato gracias a la reforma estatutaria que él mismo impulsó que limitó a dos los mandatos consecutivos.

El peso de los números

De acuerdo al escrutinio, la Lista 810 de Rojo cosechó 5.591 votos, imponiéndose en la mayoría de los hospitales porteños. La Lista 1, que llevó como candidato al exsecretario general, Jorge Gilardi, alcanzó 914 votos; mientras que la Lista 2, de orientación de izquierda y encabezada por Guillermo Muñiz, reunió 498 sufragios.

La contundencia de la victoria se expresó también en la distribución de los votos: la lista 810 se consolidó como mayoría en centros de referencia como el hospital Álvarez, el Alvear, el Ameghino y el Ramos Mejía, donde superó ampliamente a sus rivales.

AMM

La elección ratificó la referencia de Rojo, que llegó a la conducción de la AMM en 2022 cuando destronó a Gilardi tras más de dos décadas de control gremial. Aquel recambio no solo significó el final de un ciclo vinculado políticamente al macrismo, sino también el inicio de una gestión que buscó modernizar al sindicato y abrirlo a nuevas camadas de médicos municipales.

Carlos Rojo, un dirigente con entramado político

Graduado en Medicina en la UBA y con trayectoria como jefe de Residentes en el Ramos Mejía, Rojo se convirtió en un armador con influencia en el mundo universitario y sanitario. Desde la AMM proyectó vínculos con figuras como Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, y tejió relaciones con sectores del peronismo ligados a la agenda sanitaria.

En la UBA, se destacó como constructor de consensos en el Consejo Superior y protagonista en la consolidación de un esquema de poder que trascendió fronteras partidarias. Su perfil, definido por el diálogo y la capacidad de articulación, le dio volumen político más allá de lo gremial y lo posicionó como referente en el debate sanitario de la Ciudad y el país.

El mapa gremial tras la elección

El resultado deja a la Lista 810 como oficialismo indiscutido, a la Lista 1 en franca retirada tras la salida de Gilardi, y a la Lista 2 limitada a núcleos específicos de izquierda con escasa incidencia en la vida interna del sindicato.

Con más de la mitad del padrón movilizado, la AMM se consolida como uno de los gremios con mayor vitalidad de la Ciudad. El liderazgo de Rojo abre una nueva etapa: consolidar conquistas laborales, jerarquizar el trabajo hospitalario en momentos en los que el sistema de salud público se encuentra en la mira de la motosierra libertaria.

