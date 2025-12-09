LA CIUDAD DE LA FURIA

Legislatura porteña: el kirchnerismo toma una vicepresidencia y Olmos se refugia en la jefatura del bloque

El recambio de autoridades legislativas reordenó el poder del peronismo metropolitano. Visibilidad institucional en el recinto y el fin de la rotación.

Por Letra P | Periodismo Político
El bloque de Fuerza por Buenos Aires de la Legislatura porteña. 

El camporista Juan Pablo Modarelli reemplazará a Matías Lammens en la vicepresidencia segunda de la Legislatura porteña, mientras que Claudia Neira, del sector de Juan Manuel Olmos, asumirá la jefatura del bloque peronista, que dejará de rotar anualmente.

La legisladora macrista Gimena Villafruela ocupará la vicepresidencia primera de la Legislatura porteña a partir del 10 de diciembre.
LA CIUDAD DE LA FURIA

El PRO ordena la Legislatura porteña: Villafruela será la vicepresidenta primera

Por  Francisco Basualdo

Reacomodo peronista en el recinto de Jorge Macri

La reorganización de autoridades en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconfiguró el mapa de poder dentro del peronismo local. La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner, desplazó a Lammens del estrado y ubicó en su lugar a Modarelli, un dirigente identificado con el kirchnerismo duro. La decisión se interpreta como un movimiento para ganar visibilidad institucional dentro de un recinto controlado por el oficialismo de Jorge Macri y la presencia creciente de La Libertad Avanza.

En paralelo, el espacio político de Olmos optó por concentrar su poder en la conducción del bloque. A través de un acuerdo entre los distintos sectores, se designó a Claudia Neira como presidenta de la bancada de Fuerza por Buenos Aires, un espacio que unifica a todas las expresiones del justicialismo porteño.

La jefatura de bloque, sin rotación anual

La nueva conducción elimina el sistema de rotación que regía hasta ahora, lo que otorga al sector de Olmos un control estable de la agenda interna. Desde la jefatura parlamentaria, el dirigente peronista buscará ordenar una bancada fragmentada y sostener los vínculos con los demás bloques de la oposición. En su entorno califican la decisión de ceder la vicepresidencia como una jugada de equilibrio político, que busca preservar poder en un escenario institucional polarizado.

Como presidente del Congreso del Partido Justicialista porteño, Olmos conserva una posición clave en la coordinación legislativa, lo que le permite seguir administrando recursos y articulaciones internas de cara a un año que estará marcado por la redefinición de las comisiones y los espacios de poder legislativo.

Tensión, trincheras y equilibrio inestable

El resultado del reparto deja a La Cámpora con un lugar de visibilidad en el estrado, además de posiciones en comisiones estratégicas, mientras que el sector de Olmos retiene la coordinación operativa del bloque. En este contexto, cada espacio logró proteger sus intereses sin imponer un dominio total, en un marco de tensión creciente y con un futuro bloque peronista cuya cohesión todavía está en disputa.

El próximo receso de verano será determinante para definir las autoridades de las comisiones y clarificar cómo funcionará la bancada frente a un oficialismo robustecido y un panorama político que se mueve entre acuerdos mínimos y disputas internas constantes.

