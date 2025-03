Javier Milei: "Las retenciones son una aberración, pero la brecha cambiaria era más importante"

Live Blog Post

La jueza Andrade defendió su fallo: "Las detenciones estaban siendo informadas sin los datos básicos"

La jueza Karina Andrade defendió el fallo con el que ordenó la liberación de las personas detenidas durante la marcha de los jubilados y explicó que "estaban siendo informadas sin los datos básicos". "No se cumplían los requisitos básicos de información al juez", advirtió la magistrada este viernes.

"No había un control judicial efectivo, no me fue traído ningún contexto delictivo", detalló la magistrada en radio Urbana Play este viernes tras los cuestionamientos del Gobierno y definió que "la investigación puede seguir".

Andrade determinó que "debe estar garantizado que se pueda manifestar libremente y que la persona que cometa un delito sea detenida" y remarcó que "la sentencia dejó en claro cuál es el ABC del control de la detención de una persona en este país".