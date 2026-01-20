Turismo: Capilla del Monte impulsa un verano activo con propuestas gratuitas para toda la familia

Capilla del Monte apuesta a un verano para todos los bolsillos y en la naturaleza

La ciudad de Capilla del Monte , a cargo del peronista Fabricio Díaz , lanzó “ Veranizate ”, una propuesta de turismo de verano con actividades recreativas y deportivas gratuitas destinada a vecinos y visitantes de esa localidad central de Córdoba , el Valle de Punilla .

La iniciativa busca fomentar hábitos saludables y el disfrute del entorno serrano, con opciones pensadas para todas las edades y niveles de actividad, en distintos puntos de la localidad.

La programación se desarrolla principalmente en el renovado Balneario Municipal Calabalumba , aunque también alcanza otros espacios públicos. El plan combina propuestas regulares con eventos especiales, en un contexto natural reconocido por la pureza del aire, los paisajes y la energía característica de la región.

Las actividades requieren inscripción previa, que puede realizarse en la Oficina de Turismo o por vía telefónica. Desde el inicio de la temporada, la convocatoria se orienta a promover el movimiento, el bienestar físico y el contacto directo con la naturaleza, pilares centrales de la política turística y deportiva local.

Entre las propuestas destacadas figura el Torneo de Beach Volley, previsto para el próximo sábado 24 de enero en el Balneario Municipal Calabalumba , pensado para quienes disfrutan del deporte en un entorno natural. A lo largo de la semana, se suman caminatas matutinas los martes y jueves, además de sesiones de yoga restaurativo en el mismo horario, enfocadas en el equilibrio físico y mental.

Fabricio Diaz.jpeg Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, apuesta a la temporada de turismo en Córdoba con propuestas para toda la familia Foto: prensa.

Las clases están a cargo de profesores de la Dirección de Deportes, que acompañan cada actividad con rutinas adaptadas a distintos niveles. Esta organización permite que tanto residentes como turistas puedan integrarse sin necesidad de experiencia previa.

Propuestas para todas las edades en Córdoba

La agenda incluye espacios específicos para adultos mayores, con encuentros los lunes, miércoles y viernes que combinan natación, gimnasia y caminatas. Estas actividades buscan fortalecer la salud integral y generar ámbitos de socialización durante la temporada estival.

Además, se ofrecen clases de zumba los martes y jueves por la tarde, sesiones de aquagym los miércoles y sábados, y senderismo al atardecer los lunes y miércoles. Cada propuesta está pensada para aprovechar distintos momentos del día y distintos sectores del paisaje local.

Con “Veranizate”, Capilla del Monte invita a dejar de ser espectador y sumarse a un verano activo, marcado por el movimiento, el bienestar y la conexión con la naturaleza, consolidando una oferta turística accesible y orientada a la vida saludable.