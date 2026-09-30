Fundación Rosa Luxemburgo lanzó su Plataforma Global en Español para el mundo hispanohablante

La Fundación Rosa Luxemburgo lanzó este lunes su nueva Plataforma Global en Español, un proyecto editorial destinado al público hispanohablante. La iniciativa se suma a los espacios globales que la organización ya posee en inglés y alemán y tendrá su base editorial en el Cono Sur.

El nuevo sitio se propone funcionar como un espacio de análisis, debate y formación teórico-política con una perspectiva internacional. Según informó la propia fundación, la propuesta buscará vincular contenidos surgidos de la investigación, el periodismo, los movimientos sociales y distintas corrientes del pensamiento crítico.

Entre las primeras colaboraciones anunciadas aparecen Michael Löwy , Silvia Federici , Maurizio Lazzarato y Fabio Luis Barbosa dos Santos . La plataforma también publicará trabajos de autores locales como Fernando Rosso , quien además será editor político del proyecto, Verónica Gago , Celeste Murillo , Hernán Ouviña y Diego Sztulwark .

La Plataforma Global en Español desarrollará coberturas regionales junto con las diferentes oficinas de la Fundación Rosa Luxemburgo. Además, acercará al público de habla hispana traducciones y adaptaciones de artículos y otros materiales que fueron publicados originalmente en las plataformas internacionales en inglés y alemán.

La agenda editorial abarcará debates sobre las transformaciones del trabajo, la crisis ecológica, las migraciones y los desplazamientos, las nuevas derechas, los feminismos y la geopolítica del Sur Global. También incorporará contenidos sobre inteligencia artificial, democracia, culturas populares y las formas contemporáneas de resistencia.

Milei defendió el desarrollo de la tecnología sin regulación preventiva Con un tono alineado al de Trump, quien el día anterior había rechazado un “esquema globalista” de control de la IA y propuesto llamarla “super intelligence https://t.co/b2E4rnAkHx @Ladob pic.twitter.com/8ZkSJ2EWFb

De acuerdo con la presentación institucional, el proyecto apunta a establecer un punto de encuentro entre personas dedicadas a la investigación, la enseñanza y la comunicación. La convocatoria también alcanza a integrantes de movimientos sociales y organizaciones políticas y a quienes buscan herramientas teóricas para analizar las transformaciones sociales, económicas y políticas.

Fundación Rosa Luxemburgo amplía su propuesta editorial

Con el lanzamiento de la nueva plataforma, la Fundación Rosa Luxemburgo amplía su estructura de contenidos globales hacia el universo hispanohablante. La iniciativa tendrá como eje una perspectiva asentada en el Cono Sur, pero con una agenda orientada al intercambio entre autores, investigadores, periodistas y activistas de diferentes regiones.

La organización difundirá los materiales a través del sitio rosalux.lat y de sus perfiles en X, TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, Threads, Mastodon y Bluesky. De esta manera, la propuesta editorial buscará combinar la producción propia, las colaboraciones internacionales y la adaptación de contenidos ya publicados en otras lenguas.