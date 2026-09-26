Federico Otermín en Lincoln: críticas a Javier Milei y llamado del PJ a construir una alternativa para 2027

El intendente de Lomas de Zamora y vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Federico Otermín , encabezó un encuentro partidario en Lincoln junto al titular del peronismo local, Jorge Fernández , donde cuestionó el rumbo económico del presidente Javier Milei y planteó como objetivo político que el justicialismo vuelva a la Casa Rosada en 2027.

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El jefe comunal integrante de La Liga de Intendentes Peronistas destacó el proceso de unificación del peronismo linqueño y felicitó a sus autoridades por la nueva etapa institucional. La actividad reunió a militantes, referentes distritales y vecinos en la sede partidaria local, como parte de la agenda que el jefe comunal desarrolla por el interior bonaerense.

Al referirse a la situación nacional, Otermín apuntó contra la política económica del Gobierno nacional. “Hoy los números no le cierran ni con la gente pasándola mal”, afirmó y sostuvo que el ajuste impulsado por la administración libertaria no representa “un esfuerzo parejo”.

Otermín afirmó que las medidas nacionales implican “una transferencia directa de ingresos hacia los sectores más privilegiados” y aseguró que sus consecuencias alcanzan a las familias, los jubilados que tienen dificultades para acceder a medicamentos y los trabajadores que pierden sus empleos.

Frente a ese escenario, Otermín reivindicó el rol del peronismo y aseguró que su “misión principal” continúa ligada al bienestar de la comunidad, las familias y los trabajadores. En ese marco, vinculó el debate económico con la estrategia que el partido deberá desarrollar de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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“La militancia peronista es la que tiene que lograr que en 2027 haya en la Casa Rosada un presidente o una presidenta peronista”, sostuvo. Además, propuso colocar la soberanía nacional en el centro de la discusión, impulsar una integración entre el campo y la industria, fortalecer a la provincia de Buenos Aires y consolidar gobiernos municipales con obra pública.

El PJ de Lincoln destacó la visita y la unidad partidaria

El presidente del PJ de Lincoln, Fernández, valoró la presencia del dirigente lomense en la sede partidaria y la definió como un hecho relevante para la organización local. “Es un gesto muy importante que demuestra que estamos trabajando juntos para dar vuelta la historia”, aseguró.

Fernández destacó que durante su trayectoria política recibió a presidentes, gobernadores y embajadores, pero señaló que se trató de la primera visita de un vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires a la sede partidaria del distrito.

Al cierre del encuentro, Otermín agradeció a la militancia local por el recibimiento y volvió a plantear la necesidad de construir una alternativa política. “Las cosas están mal, pero podemos construir juntos esa Argentina que soñamos y que en algún momento vivimos, con nuestra gente feliz”, afirmó.

La actividad en Lincoln se sumó a las visitas que el intendente de Lomas de Zamora realizó a distritos como Exaltación de la Cruz, Cañuelas y San Vicente. El recorrido se desarrolla en paralelo con la articulación de la Liga de Intendentes Peronistas, que busca profundizar el vínculo político entre los jefes comunales del conurbano y del interior bonaerense alrededor de una agenda centrada en el desarrollo productivo, la obra pública y la situación social.