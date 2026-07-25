Federico Otermín y Juan Pablo García firmaron un convenio turístico en Dolores

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín , y su par de Dolores , Juan Pablo García , firmaron un convenio de cooperación turística y comunitaria que permitirá a las familias lomenses acceder a una tarifa preferencial en el Parque Termal de Dolores , sin costos ni erogaciones presupuestarias para ninguna de las dos administraciones.

El acuerdo establece un 30% de descuento directo sobre el valor de la entrada al complejo termal. El beneficio alcanzará a la persona titular con domicilio en Lomas de Zamora y a un máximo de tres acompañantes, por lo que podrá utilizarse para grupos de hasta cuatro integrantes.

Para acceder a la reducción, las personas interesadas deberán acreditar su residencia en el distrito mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento del ingreso. No será necesario realizar una inscripción previa ni completar trámites adicionales ante el municipio.

Durante la firma, Otermín destacó el vínculo institucional con García y valoró la posibilidad de ofrecer una alternativa de descanso cercana. “Firmamos un convenio entre el Municipio de Dolores y el Gobierno de la Comunidad de Lomas para que nuestros vecinos y vecinas puedan hacerse una escapadita a las termas con un descuento muy importante”, afirmó.

El jefe comunal lomense también resaltó el objetivo social de la iniciativa y la importancia de facilitar el acceso a propuestas recreativas. “Nos entusiasma mucho que las familias de Lomas de Zamora sean felices, la pasen bien y puedan disfrutar de estas termas, que son realmente maravillosas”, expresó.

La medida no implicará una erogación presupuestaria para ninguno de los dos municipios. La administración del beneficio, la validación de los domicilios y el control de las tarifas quedarán a cargo de un esquema coordinado con la Secretaría de Turismo de Dolores.

Cooperación turística entre Lomas de Zamora y Dolores

El convenio también crea un marco de reciprocidad para difundir actividades culturales, turísticas y comunitarias de ambas ciudades. De esta manera, futuras propuestas organizadas por el Municipio de Lomas de Zamora podrán promocionarse en Dolores, mientras que el destino termal ampliará su llegada entre el público del conurbano bonaerense.

La iniciativa apunta a fortalecer la integración institucional entre las dos gestiones y a sostener una agenda común sin comprometer recursos públicos. El acuerdo podrá servir además como base para nuevos programas de intercambio, acciones de promoción y beneficios destinados a las comunidades de ambos distritos.