Medio ambiente: Daniela Vilar impulsó el Frente Ambiental Latinoamericano

La secretaria de Ambiente de la provincia de Buenos Aires impulsó el Frente Ambiental Latinoamericano. La agenda.

Por Letra P | Periodismo Político
Samper, Máximo Kirchner, Daniela Vilar y Juan Grabois
BUENOS AIRES

Daniela Vilar: "Tenemos que conformar un Frente Ambiental Latinoamericano"

Por  Letra P | Periodismo Político

“Es imprescindible que unamos nuestras voces para ir hacia la COP30 como bloque latinoamericano y exigirle al Norte global, no acceso al crédito y mucho menos donaciones, sino compensaciones por siglos de extractivismo y de explotación de nuestros pueblos y comunidades”, afirmó Vilar durante su intervención.

La funcionaria bonaerense fue invitada por la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, y por la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, con quienes compartió actividades para fortalecer la cooperación regional frente a la crisis climática.

En el cierre de su agenda, Vilar destacó que el propósito del viaje fue impulsar una posición firme y coordinada en los espacios internacionales, con respaldo del gobierno bonaerense, para expresar "las necesidades territoriales y comunitarias de nuestra región y avance en compromisos concretos y colaborativos".

Compromisos hacia la COP30 en Brasil

Vilar se reunió con Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, para analizar desafíos comunes y consolidar el Frente Ambiental Latinoamericano como plataforma de acción conjunta.

La ministra integró el panel “Sinergias latinoamericanas frente a la COP-30”, junto a Álvarez Icaza, Gabriela Rivadeneira y Alhely Arronis, donde subrayó la necesidad de que los países del Sur actúen en unidad frente a los organismos globales.

Además, la funcionaria remarcó que el objetivo principal del Frente Ambiental Latinoamericano es construir una agenda de justicia ambiental que represente las necesidades de los territorios del continente, con enfoque solidario, feminista y soberano.

Universidades, políticas verdes para PBA y producción agroecológica local

Como parte de su agenda, Vilar mantuvo un encuentro con María Angélica Buendía Espinosa, vicedecana de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), para coordinar investigaciones ambientales conjuntas y fortalecer la formación de jóvenes profesionales.

También dialogó con Sandra Guzmán, directora del Grupo de Financiamiento Climático GFLAG, con quien analizó mecanismos de financiamiento sostenible para políticas verdes en la Provincia de Buenos Aires.

Además, participó junto a Álvarez Icaza en la presentación de los Centros de Cultura Ambiental y visitó la Unidad de Producción Colonial en San Francisco Tecoxpa, donde dialogó con mujeres productoras de los núcleos agrarios de Xochimilco y San Gregorio, dedicadas a la producción agroecológica local.

"Cristina Libre" en México

Durante su estadía, la ministra se reunió con integrantes de la agrupación Argentinos Para la Victoria, residentes en México, que vienen llevando adelante la campaña internacional "Cristina libre". En el encuentro, las personas participantes destacaron la importancia de sostener la defensa de la democracia y de acompañar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

