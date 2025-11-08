Daniela Vilar exigió autonomía y compensaciones para el Sur Global en la previa de la COP30

Daniel Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, participó del Foro de Líderes Locales en Brasil, donde promovió junto a representantes latinoamericanos una agenda común para reclamar compensaciones económicas que garanticen la transición ambiental en el Sur Global.

En Río de Janeiro, Vilar participó en paneles y reuniones con representantes de América Latina para delinear propuestas conjuntas de cara a la COP30, que comenzará el próximo lunes 10 de noviembre en Belém. Compartió espacios con autoridades del CB27, como Tainá Paula, Carlos Henrique Rios Lemos, Christopher Almada Guimarães y Carlos Sarabia, además de referentes como Ricardo Raposo, de K-yena, y Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental de Montevideo.

La ministra bonaerense subrayó la necesidad de avanzar hacia un modelo de producción más justo: “Hasta que no discutamos en serio este modelo de producción y consumo sumamente injusto, solo se seguirá profundizando la crisis ambiental”, afirmó junto al coordinador regional de Oxfam, Carlos Aguilar.

Gobiernos locales con autonomía y recursos Durante uno de los encuentros, se debatió el rol de los gobiernos subnacionales en la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Vilar destacó la necesidad de autonomía y financiamiento directo para provincias y municipios. “Las metas climáticas centradas exclusivamente en los Estados nacionales tienen límites”, advirtió.

También formó parte de una mesa de Mujeres en la Acción Climática, junto a Tainá de Paula, la exprimera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y la periodista y referente política Manuela D´Ávila. En ese espacio se destacó la centralidad de los liderazgos femeninos en la agenda climática.

Un frente común latinoamericano por el clima En línea con los acuerdos logrados, Vilar impulsa junto a otros referentes regionales la creación de un Frente Ambiental Latinoamericano, una instancia de cooperación para fortalecer la posición del Sur Global frente a los desafíos de la transición ecológica y la justicia climática. La ministra representará a la provincia de Buenos Aires en la COP30, respaldada por el gobernador Axel Kicillof. Su participación buscará visibilizar la agenda bonaerense e impulsar políticas ambientales integrales que garanticen el Buen Vivir de las comunidades.

