Daniel Scioli arma una mesa PRO para promocionar el país y Córdoba se mete en la vidriera global

El tablero del turismo sumó una pieza política. El titular del área a nivel nacional, Daniel Scioli , avanzó en la reconfiguración del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) con tres dirigentes con pasado PRO que integrarán la representación del Consejo Federal de Turismo en el organismo que vende la marca Argentina en el mundo.

En ese esquema aparece el jefe de la Agencia Córdoba Turismo , Darío Capitani , junto a Valentín Díaz Gilligan por la Ciudad de Buenos Aires y Jorge Satto , alfil de Rogelio Frigerio en el gobierno de Entre Ríos. Tres nombres con origen político común que, en la práctica, configuran una mesa de gestión con anclaje amarillo en un área sensible: la promoción internacional.

El Inprotur es un ente público-privado clave. Administra recursos y define estrategias para posicionar a Argentina en los mercados emisores de turismo. No es un cargo decorativo: es la vidriera global del país.

La decisión de Scioli de apoyarse en dirigentes de perfil PRO para ese espacio revela un esquema de pragmatismo político. En un gobierno que suele cerrar filas en torno a Javier Milei , el turismo aparece como una de las áreas donde se habilitan acuerdos más amplios para sostener gestión y resultados.

La provincia más elegida del país en Semana Santa: Córdoba promedió un 80% de ocupación. Más información > https://t.co/nanuLc3puq #SemanaSantaEnCórdoba pic.twitter.com/ZcKrAtwBg5

Para Córdoba, la jugada tiene doble lectura. Por un lado, le permite meterse en el circuito donde se define cómo se promociona el país hacia afuera, con la posibilidad de empujar su propia marca turística en mercados internacionales.

scioli capitani turismo Daniel Scioli y Darío Capitani

Por otro, consolida un vínculo con la Nación en un sector donde la provincia viene mostrando números que el propio Gobierno, a contrapelo de su discurso, necesita exhibir. La buena performance en la temporada de verano y los niveles de actividad en fines de semana largos y Semana Santa funcionan como insumo para el relato oficial sobre reactivación.

Sin decirlo en voz alta, en el Panal leen una apropiación compartida: la Nación necesita mostrar resultados y Córdoba ofrece datos para sostener esa narrativa.

Región Centro y armado transversal

El esquema también dialoga con una lógica más amplia. La presencia de Córdoba, Entre Ríos y CABA en la misma mesa refuerza un eje político-productivo con antecedentes en otros planos, como la articulación de la Región Centro.

En ese marco, la designación de Capitani no se explica sólo por su rol institucional. También pesa su inserción en una red que combina gestión territorial, vínculo con el sector privado y sintonía con un armado nacional que necesita volumen político.

El movimiento deja una conclusión: el turismo no es sólo promoción y estadísticas. También es rosca. La decisión de Scioli de armar una mesa PRO en el Inprotur muestra que, incluso en un área técnica, la política define quién vende el país y con qué relato.