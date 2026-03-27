JUDICIALES

Buenos Aires: Sergio Vargas fue sobreseído en la causa por presunta evasión impositiva

La Justicia penal económica cerró la investigación contra el senador por una denuncia de ARCA vinculada a impuestos del año 2022.

Por Letra P | Periodismo Político
Sergio Vargas fue sobreseído en la causa por presunta evasión impositiva

Sergio Vargas fue sobreseído en la causa por presunta evasión impositiva

El senador provincial Sergio Vargas (LLA) fue sobreseído en la causa por presunta evasión impositiva iniciada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La investigación apuntaba a un supuesto incumplimiento en el pago de tributos correspondientes al ejercicio fiscal 2022 por un monto cercano a $ 3.700.000.

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Los fundamentos del fallo judicial

La causa tramitó en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11, a cargo de la jueza María Verónica Straccia. En su resolución, la magistrada determinó que el hecho investigado no encuadra en una figura penal, por lo que dictó el sobreseimiento del legislador bonaerense.

El fallo se sustentó en el artículo 336, inciso 3° del Código Procesal Penal de la Nación, el artículo 2° del Código Penal y la Ley 27.799. Además, el tribunal dejó asentado que "la formación del proceso no afecta el buen nombre ni el honor de Vargas".

Según consta en la certificación oficial, el pronunciamiento quedó firme y no implicó la imposición de costas .

VARGAS - Certificado

La denuncia de ARCA y la reacción de Vargas

La investigación se había iniciado en abril de 2025 a partir de una denuncia de la ARCA, que señalaba una presunta evasión en el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondientes al período fiscal 2022.

En ese marco, el senador se presentó ante los tribunales federales de Comodoro Py y avanzó con una estrategia judicial propia. Vargas promovió una acción que aún continúa en trámite, en la que denunció presuntas irregularidades en el origen del expediente.

En esa presentación, el legislador apuntó contra funcionarios de ARCA-DGI, a quienes acusó por los presuntos delitos de abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de secreto fiscal.

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