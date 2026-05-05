INNOVACIÓN

Misiones: la rectora Silvia Cabrera presentó su obra Emprender con Agilidad en la Feria del Libro

La titular del Instituto de Educación Superior y Escuela de Negocios misionero expuso su propuesta educativa, que conjuga tecnología y liderazgo.

Misiones: la rectora Silvia Cabrera presentó su obra Emprender con Agilidad en la Feria del Libro

Misiones: la rectora Silvia Cabrera presentó su obra Emprender con Agilidad en la Feria del Libro

La rectora del Instituto de Educación Superior y Escuela de Negocios (Incade) de Misiones, Silvia Cabrera, presentó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires su obra Emprender con Agilidad, que condensa su experiencia personal y profesional y propone una mirada humana, cercana y contemporánea sobre el acto de emprender.

Notas Relacionadas
El gobernador Hugo Passalacqua anunció la suspensión de la aduana paralela en la apertura de sesiones en Misiones.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

El gobierno de Misiones archivó la aduana paralela y le pide a Milei por la baja del IVA y Ganancias

Referente en liderazgo, gestión educativa y desarrollo de proyectos empresariales en entornos dinámicos, Cabrera presentó su libro en el Stand 105 del Pabellón Azul del predio de La Rural, que basa el contenido en su experiencia en un ámbito educativo como el Incade, que hoy se proyecta como una comunidad en proceso de expansión permanente y innovador en una provincia que apuesta a la economía del conocimiento.

El Incade tiene carreras innovadoras con base tecnológicas, ha creado una escuela de negocios destinado a profesionales que buscan mejorar su perfil y cuenta con una incubadora de proyectos. Además, impulsó un aula educativa en metaverso, donde los jóvenes aprenden habilidades nuevas de trabajar en el mundo inmersivo.

De Misiones a la Feria del Libro

“Emprender es dar fuerza al motor que está en cada uno, en nuestro corazón, desde el día que nacemos”, expresa Cabrera en uno de los pasajes centrales del texto. El libro propone una hoja de ruta dividida en cuatro fases —Deseo, Idea, Creer y Oportunidad— que plantean que emprender no es solo un acto económico, sino un proceso emocional, mental y espiritual.

tapa cabrera

Además propone a las metodologías ágiles como marcos de trabajo, ya que colaboran en el crecimiento dinámico de los emprendimientos. Sostiene que hoy se debe gestionar el cambio de forma continua con capacidad de adaptabilidad, creatividad y flexibilidad, con nuevos modelos de liderazgos y equipos de trabajo con mentalidad ágil y capacidad de autogestión.

A modo de ejemplo, en su libro cuenta cómo estas habilidades la guiaron y le permitieron trascender en la pandemia de manera exitosa, puesto que dirige una institución que ya gestionaba una plataforma propia de estudio. Esto le posibilitó adaptarse a la tecnología disponible y flexibilizar los equipos de trabajo de las áreas academicas, para dar continuidad a la enseñanza en entornos nuevos y complejos de por el aislamiento.

De ese modo, Incade se convirtió en uno de los pocos referentes locales que no interrumpió sus trayectos educativos en todas las carreras.

Una autora de Misiones

Silvia Cabrera es profesional de las ciencias económicas, mentora y Scrum master con más de dos décadas de experiencia liderando equipos, gestionando instituciones educativas y acompañando procesos de desarrollo organizacional.

Su recorrido se caracteriza por la capacidad de innovar, adaptarse y anticiparse a los cambios, especialmente en contextos donde la tecnología y las nuevas dinámicas sociales exigen respuestas ágiles.

Lideró proyectos educativos transformacionales de profunda relevancia, activando una red colaborativa permanente con el mundo empresarial, incluso con otras universidades de Brasil, Paraguay, Colombia, España e Inglaterra. Ha sido destacada y premiada por espacios empresariales y gubernamentales por su visión innovadora.

Temas
Notas Relacionadas
Hugo Passalacqua reafirmó la mirada federal y solidaria del misionerismo durante la apertura de sesiones
1 DE MAYO

Passalacqua diferenció a Misiones del "retiro del Estado nacional" durante la apertura de sesiones

El gobernador reafirmó la mirada federal y solidaria del misionerismo. Críticas "al país central" sin nombrar a Milei. Balance y anuncios. El discurso completo.
Franco Colapinto junto a su pareja, Maia Reficco.
POR TODOS LOS PIANITOS

Los amores diversos de Colapinto: sociedad con Galperin y romance con actriz anti-Milei

El principal mecenas del piloto es el ceo de Mercado Libre, muy afín al Presidente. Su novia llama a marchar contra el Gobierno.

Las Más Leídas

Más Sobre Sociedad

También te puede interesar

Javier Milei, en la Sala de Conferencias de Casa Rosada. 
EL REGRESO DEL VOCERO

Reapertura parcial de la Sala de Prensa de Milei: derecho de admisión y zonas de exclusión

Por  Pablo Lapuente
Manuel Adorni volvió al atril, pero no respondió ninguna pregunta sobre su patrimonio
EL REGRESO DEL VOCERO

Sabe y no contesta: Adorni volvió al atril, pero no respondió ninguna pregunta sobre su patrimonio

Por  Pablo Lapuente
Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
PERONISMO EN LLAMAS

Senado bonaerense: Kicillof se impuso a Kirchner en la pelea por las comisiones

Por  Juan Rubinacci
Karina Milei en el palco del Senado, con Manuel Adorni y Diego Santilli. La jefa libertaria Patricia Bullrich no consigue los votos para eliminar las PASO. 
REFORMA POLÍTICA

Molesta con Bullrich, Karina Milei armó un grupo en Diputados para militar la eliminación de las PASO

Por  Mauricio Cantando