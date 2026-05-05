Misiones: la rectora Silvia Cabrera presentó su obra Emprender con Agilidad en la Feria del Libro

La rectora del Instituto de Educación Superior y Escuela de Negocios (Incade) de Misiones , Silvia Cabrera , presentó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires su obra Emprender con Agilidad, que condensa su experiencia personal y profesional y propone una mirada humana, cercana y contemporánea sobre el acto de emprender.

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Referente en liderazgo, gestión educativa y desarrollo de proyectos empresariales en entornos dinámicos, Cabrera presentó su libro en el Stand 105 del Pabellón Azul del predio de La Rural, que basa el contenido en su experiencia en un ámbito educativo como el Incade, que hoy se proyecta como una comunidad en proceso de expansión permanente y innovador en una provincia que apuesta a la economía del conocimiento.

El Incade tiene carreras innovadoras con base tecnológicas, ha creado una escuela de negocios destinado a profesionales que buscan mejorar su perfil y cuenta con una incubadora de proyectos. Además, impulsó un aula educativa en metaverso, donde los jóvenes aprenden habilidades nuevas de trabajar en el mundo inmersivo.

“Emprender es dar fuerza al motor que está en cada uno, en nuestro corazón, desde el día que nacemos”, expresa Cabrera en uno de los pasajes centrales del texto. El libro propone una hoja de ruta dividida en cuatro fases —Deseo, Idea, Creer y Oportunidad— que plantean que emprender no es solo un acto económico, sino un proceso emocional, mental y espiritual.

tapa cabrera

Además propone a las metodologías ágiles como marcos de trabajo, ya que colaboran en el crecimiento dinámico de los emprendimientos. Sostiene que hoy se debe gestionar el cambio de forma continua con capacidad de adaptabilidad, creatividad y flexibilidad, con nuevos modelos de liderazgos y equipos de trabajo con mentalidad ágil y capacidad de autogestión.

A modo de ejemplo, en su libro cuenta cómo estas habilidades la guiaron y le permitieron trascender en la pandemia de manera exitosa, puesto que dirige una institución que ya gestionaba una plataforma propia de estudio. Esto le posibilitó adaptarse a la tecnología disponible y flexibilizar los equipos de trabajo de las áreas academicas, para dar continuidad a la enseñanza en entornos nuevos y complejos de por el aislamiento.

De ese modo, Incade se convirtió en uno de los pocos referentes locales que no interrumpió sus trayectos educativos en todas las carreras.

Una autora de Misiones

Silvia Cabrera es profesional de las ciencias económicas, mentora y Scrum master con más de dos décadas de experiencia liderando equipos, gestionando instituciones educativas y acompañando procesos de desarrollo organizacional.

Su recorrido se caracteriza por la capacidad de innovar, adaptarse y anticiparse a los cambios, especialmente en contextos donde la tecnología y las nuevas dinámicas sociales exigen respuestas ágiles.

Lideró proyectos educativos transformacionales de profunda relevancia, activando una red colaborativa permanente con el mundo empresarial, incluso con otras universidades de Brasil, Paraguay, Colombia, España e Inglaterra. Ha sido destacada y premiada por espacios empresariales y gubernamentales por su visión innovadora.