Massa juega a fondo para desperonizar a Schiaretti en Córdoba

El heredero natural de esa proyección es Martín Llaryora, a quien el massismo todavía observa como un dirigente con una postura distinta a la de Schiaretti, pero a quien se le empieza a terminar el crédito. En Unión por la Patria las opiniones respecto del gobernador electo estuvieron divididas desde el primer momento. Están quienes auguran una posición de acercamiento y están quienes no quieren saber nada con el sanfrancisqueño. En este último caso, esperan la estocada final para cortar lazos de modos definitivos. “Si en un ballotage no apoya a Massa, parece que no hay mucho más que discutir”, asegura uno de los referentes del massismo mediterráneo consultado al respecto.