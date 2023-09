Ganancias: el bloque cordobesista volvió a votar dividido y pone en alerta a Martín Llaryora

Nadie, en ningún momento, deja entrever que exista algo parecido a una ruptura. “Hablamos todo el tiempo, discutimos entre nosotros y no hay posicionamientos cerrados”, dicen desde el Interbloque Federal, que este martes volvió a dividir su voto en la discusión sobre los cambios en Ganancias en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta dinámica comienza a hacer ruido en buena parte del peronismo de Córdoba . Uno de los que empieza a mirar de reojo la libertad con la que funcionan las partes de la bancada es Martín Llaryora , que encuentra en las chances de engordar el bloque cordobesista unos de los principales argumentos para cerrar filas detrás de la candidatura presidencial de Juan Schiaretti .

Junto con Alejandro Topo Rodríguez , y esta vez Graciela Camaño , Natalia De la Sota volvió a poner sobre la balanza elementos distintos a los que prefieren valorar el schiarettista Carlos Gutiérrez y el llaryorista Ignacio García Aresca . Como lo anticipó, votó a favor del proyecto enviado por Sergio Massa al Congreso. “ El salario no es ganancia por eso apoyamos la eliminación del impuesto en la remuneración de los trabajadores”, tuiteó la diputada que en la previa que antes había apoyado la moción oficialista en el debate de la Ley de Alquileres.

Con las redes sociales como escenario principal, el massismo cordobés que reniega de la conducción del gobernador desde la reivindicación de la figura de José Manuel de la Sota , celebró el voto de la hija del fundador del cordobesismo y cuestionó el posicionamiento de Gutiérrez y García Aresca. Sin embargo, el proceso intestino que afecta al peronismo mediterráneo no debería leerse de modo lineal.

Embed La foto de la traición! Traición al #peronismo , traición a la memoria de José Manuel #Delasota. Votaron en contra de los Trabajadores. Por respeto al peronismo deberían renunciar a sus cargos de autoridades del Pj. pic.twitter.com/XUZqItyakt — Tania Kyshakevych (@taniakysha) September 19, 2023

Sintonía fina

En el entorno de Natalia de la Sota advierten que a la diputada no se le cruza por la cabeza “romper” con el schiarettismo antes del 22 de octubre. No tiene una presencia activa en la campaña y nada parece indicar un cambio en la postura antes de la elección general. Sin embargo, reivindicación peronista mediante, también dicen que la hija del tres veces gobernador no se mantendrá equidistante en una eventual segunda vuelta.