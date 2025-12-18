El PJ bonaerense se reúne para ponerle fecha a la elección interna

A partir de las 14 horas los consejeros y consejeras del PJ bonaerense que conduce Máximo Kirchner llegarán este viernes al predio Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas para reunirse por tercera vez desde la derrota electoral de 2023 cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada .

No obstante, hubo varias reuniones en la previa para iniciar las charlas y ya circula una lista de nombres para ese lugar. Desde la continuidad de Kirchner al frente del partido, a la propuesta del MDF de Kicillof de postular a Verónica Magario , pasando por figuras que podrían ser prendas de unidad como el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín , o la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

En la convocatoria enviada la semana pasada por Kirchner , que dio por tierra un incipiente operativo lanzado por el kicillofismo para reclamarle el llamado a elecciones iniciado por el PJ de Florencio Varela que conduce Julio Pereyra , se marcaron cuatro puntos: la lectura y consideración del acta de la reunión anterior, un homenaje por el fallecimiento del intendente de Berazategui, J uan José Mussi , la convocatoria a elecciones partidarias y el último, un análisis de la coyuntura nacional.

El primer punto es de forma, el segundo llevará algunos minutos y el tercero, el más relevante de todos, no parece generar mayores controversias: todos coinciden en que la fecha tendría que ser entre finales de febrero y principios de marzo. Según la carta orgánica del partido, las elecciones deben ser convocadas con 60 días de anticipación. No obstante, si se abre la discusión a cómo se dará la negociación o la elección, pueden empezar los cruces.

Máximo Kirchner elecciones PBA

El último punto, amplio, también puede generar en el debate cruces entre los distintos sectores dependiendo de por dónde vengan los planteos. Desde que el peronismo perdió la elección nacional por la presidencia en 2023, el Consejo del PJ solo se reunió dos veces, ambas durante 2024. Una fue en Cañuelas, en febrero, donde se produjeron fuertes cruces con figuras como Victoria Tolosa Paz que reclamaba que inviten a Kicillof. La otra fue en diciembre de ese mismo año, de la que participaron CFK y Sergio Massa. También hubo cruces de todo tipo. Cerca del gobernador la calificaron como una “emboscada”. La de este viernes será la tercera.

Que no se pudra

Diversas fuentes consultadas por este medio revelaron que durante la semana se dieron algunas charlas entre segundas líneas de ambos bandos para tratar que el día de la reunión “no se pudra” como otras veces, pero no hay demasiada confianza en que el encuentro se desarrolle sin algunas rispideces. “Hay demasiadas cosas en el medio, muchas broncas, difícil que no salten”, pronosticó una persona que será parte de la reunión.

Además de las rencillas pasadas y las heridas que quedaron del proceso electoral, por estos días hay dos temas aún sin resolución, que tensionan al peronismo: la elección de las autoridades del Senado y el veto parcial de Kicillof al presupuesto de la Cámara de Diputados.

Andrés Larroque.jpg

En el primer conflicto mencionado el sector alineado con el gobernador plantea que la primera vicepresidencia le corresponde porque es línea sucesoria, mientras que el kirchnerismo la quiere para sí y presiona para sesionar. En el segundo caso, la tropa de CFK está acusando al gobernador de tomar una medida “inconstitucional” con el presupuesto de la Cámara Baja.

La propuesta de La Cámpora y la estrategia del MDF

En el sector liderado por Kirchner se evitó dar definiciones hasta 24 horas antes de la reunión, cuando trascendió una propuesta que Otermin le llevó al MDF. El kirchnerismo postula que haya unidad, para que “desde esa unidad, entre otras cosas, Axel que pueda salir a caminar en 2026” sin las consecuencias de lo que pueda deparar una elección interna planteada para el mes de febrero o marzo del próximo año.

No obstante, los términos de esa unidad propuestos son que “tanto el cristinismo como el axelismo tengan los mismos lugares que hasta ahora”, aunque los nombres de quienes ocupen esos lugares “pueden negociarse después”. Lo que significa que Kirchner estaría dispuesto a no ir por la renovación en el marco de un acuerdo, pero también que ese sector retenga la mayoría de los cargos.

Para el MDF la cuestión es diferente. Sus dirigentes ya proponen a la vicegobernadora Verónica Magario para conducir el partido del cual actualmente es vicepresidenta. Están plantados en que la conducción partidaria tiene que estar en manos de una figura alineada con Kicillof, y si no hay acuerdo para eso afirman que competirán. Sin embargo, están dialogando, aunque hacen hincapié en que no se puede manter la división actual de cargos "porque las circunstancias cambiaron".

Hay también algunas figuras que aparecen como posibles prendas de unidad. Por un lado, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, es impulsado por un grupo de intendentes entre los que estan Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente); en el MDF ven con desconfianza esa jugada ya que aseguran que el lomense está alineado con CFK. También el nombre de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, está en ese grupo. Hay intendentes que impulsan su desembarco en la presidencia del PJ, y tendría también el visto bueno de parte del sector liderado por Kicillof, como el de Gabriel Katopodis. Fernández ya manifestó sus ganas de competir, es vicepresidenta del PJ bonaerense y del nacional y gobierna uno de los distritos más populosos de la Primera sección electoral.