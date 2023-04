Santa Fe: se lanza Carolina Losada, con pedidos a Larreta y Bullrich

Tras haber estirado al máximo los tiempos de su definición, finalmente la semana entrante Carolina Losada lanzará su precandidatura a gobernadora dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe . La senadora todavía no definió fecha ni formato, pero en su entorno revelan que no quieren llegar a la última semana antes del cierre de listas, el 12 de mayo, sin la postulación oficializada. Además, su equipo tuvo contactos con los dos principales presidenciables de JxC para pedirles que la interna nacional “no conspire con la dinámica propia de Santa Fe”. Federico Angelini se perfila como vice.

La repentina visita de Horacio Rodríguez Larreta a Rosario a mediados de abril dio pie a algunos rumores. Con una Losada que reúne ciertas características (mujer, radical y del interior) que la hacen una interesante potencial compañera de fórmula presidencial para el jefe de gobierno porteño, más de uno pensó que el verdadero motivo de la visita venía por ahí. En el equipo de la senadora reconocen que hubo una reunión con el precandidato presidencial, pero ella no estuvo presente y versó sobre otro tópico.

Lo que hubo en ese encuentro fue un pedido a Rodríguez Larreta, de parte del entorno más estrecho de la periodista, para que la interna nacional no interfiera en la campaña provincial. “Aspiramos a que la campaña nacional no se meta en Santa Fe o se meta lo menos posible”, le reconoció a Letra P un colaborador de Losada. “Pedimos que las diferencias actuales o futuras en la campaña nacional no nos perjudiquen ni conspiren con la propia dinámica que está teniendo Santa Fe”, explicó.