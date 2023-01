"El PS va a tener candidatos y candidatas en todas las categorías"

MAR DEL PLATA (Enviado) La diputada provincial santafesina Clara García pasa sus días de enero en La Feliz, aunque no precisamente de vacaciones. “Es un poco de descanso y un poco de trabajo", explica. Mientras se reparte el tiempo entre actividades "con compañeros socialistas" de la ciudad balnearia, dialoga con Letra P sobre el futuro del partido, las estrategias electorales y el gran acuerdo opositor para formar el frente de frentes santafesino.

-¿Hay consenso al interior del Partido Socialista para definir la estrategia electoral?

-Tenemos mucha unidad en el partido, incluso en un escenario dificultoso por la muerte en poco tiempo de Hermes Binner y después de Miguel Lifschitz, que era un líder de peso nacional y un ordenador del socialismo hacia adentro y afuera. Hemos tenido la inteligencia de abordar nuestros consensos y nuestras decisiones de otra manera. En 2021, en nuestro peor momento, salimos fortalecidos en la unidad, con Mónica Fein como diputada nacional e infinidad de cargos locales. En ese escenario, se vienen nuevos acuerdos para 2023.

-¿Puede el partido definir una estrategia para Santa Fe y otra para lo nacional?

-Sí. No es diferente de lo que hemos venido haciendo. Nuestro Frente Progresista Cívico y Social que gobernó 12 años Santa Fe y que tuvo unidad hasta la muerte de Miguel tuvo esa lógica. Mirar, pensar y hacer estrategias santafesinas es más que positivo.

-¿Cómo impactan los acuerdos locales, como el de Córdoba con Juan Schiaretti o el de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta?

-Ante momentos de complejidad, hay que tener inteligencia en la estrategia y generosidad en la búsqueda de acuerdos. Nos preguntan si eso nos genera contradicciones: por supuesto que sí. La política está viviendo contradicciones aún más graves que la de los sellos partidarios a partir de las ideologías antipolítica, antidemocracia. Tenemos que buscar lo mejor en cada territorio para nuestra propia gente. Quiero un acuerdo federal para Santa Fe donde las provincias petroleras no te ganen terreno en contra de nuestra bioeconomía o que una decisión federal no te complique servicios públicos como el transporte o el agua, o que otra provincia no te gane estratégicamente la carga de la hidrovía perjudicando los puertos de Santa Fe. Estos temas han sido un bastión del socialismo y son lo que ahora nos tiene que llevar a la búsqueda de esos acuerdos.

-¿Qué falta para que el frente de frentes en Santa Fe esté totalmente cerrado?

-El punto final de este camino que estamos transitando es un acuerdo programático. Nos interesa tener mucha coincidencia en el para qué queremos ser gobierno. Hay experiencias de frentes muy positivas como la del Frente Progresista y otras muy negativas como la de Omar Perotti, que llegó en una supuesta unidad para la diversidad del justicialismo que no duró ni el día que asumió. Tenemos mucha experiencia de gobierno y gestión y sabemos muy bien para qué queremos ser gobierno. A partir de ahí, avanzaríamos en un camino de acuerdos que para mí es esperanzador.

-¿El PS va a encabezar una fórmula propia? ¿En ese caso, usted podría ser candidata a gobernadora?

-Ya definimos tener candidatos y candidatas propios en todas las categorías. Es mucho territorio que hay que cubrir y nos hemos propuesto hacerlo como una experiencia de vida. Lo que nos pasó como socialistas es realmente muy fuerte. Hay una épica de sostener esa antorcha que nos dejaron tan prematuramente. En estos próximos meses se verá quiénes ocupamos un rol y quiénes otro, pero el socialismo va a ser protagonista en 2023.

-¿Barajan la posibilidad de acordar una fórmula mixta?

-Estamos dialogando. Somos once partidos en la búsqueda de un acuerdo. Hay muchas voces. El tema es que todavía Perotti, fiel a su estilo de indefinición, no puso fecha de elecciones. Tenemos varios meses por delante.

-¿Acompañarían a una figura de otra fuerza?

-Nuestra decisión es tener candidatos propios en todas las categorías y en esa línea vamos a trabajar. Sentimos que tenemos cuadros y equipos enormemente capacitados. Queremos ser protagonistas.



« No tengo una relación cercana con Losada ni la he tenido. Sí tengo un gran respeto. »

-¿Se siente cercana a Carolina Losada? ¿Pueden acompañarla si es candidata?

-Merece el respeto de la enorme cantidad de votos que obtuvo. La gente a veces tiene una mirada sobre quienes vienen por fuera de la política y una expectativa, y Carolina ha tenido muchos votos. No tengo una relación cercana ni la he tenido. Sí tengo un gran respeto.

-¿Antonio Bonfatti y Emilio Jatón apoyan a Pablo Javkin para gobernador?

-Todos estamos dentro del mismo espacio político. Falta, vamos a esperar un poquito. Todos tenemos la misma vocación y esperanza.

-¿Cómo analiza la gestión de Javkin en Rosario?

-Es muy buena. Pablo viene de la política y lo lleva en su ADN. Sin duda, como para tantos ejecutivos, el comienzo de gestión en pandemia modificó objetivos, pero creo que es uno de esos rosarinos que quiere muchísimo a su ciudad y está trabajando mucho.

-¿El PS presentará una candidatura propia a la intendencia?

-Como dije, nuestra expectativa es tener candidatos en todas las categorías. El socialismo siempre tiene que estar presente. .