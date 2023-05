Santa Fe: Perotti no cede y enfría la operación Lewandowski

Por ahora no hay nada. La negociación entre el gobernador Omar Perotti y el senador Marcelo Lewandowski no tiene avances y, a tres días del cierre de listas en Santa Fe, corre serio riesgo de ruptura. Durante este martes no volvió a haber reuniones entre las partes; en el sector del senador interpretan que el jefe de la Casa Gris intenta llevar al límite los plazos y quitarle margen de maniobra. En el perottismo, por el contrario, consideran que los pedidos del legislador son excesivos y admiten que el diálogo está “bastante trabado”. En este marco, crecen las acciones del diputado Roberto Mirabella para ser el precandidato del oficialismo.