Santa Fe: la dupla Fein-García le puso picante a la interna con Losada y Pullaro sin olvidar a Perotti

“Perotti bastardeó las palabras paz y orden. Nos mintió con el eslogan y no preparándose para una realidad tan compleja”, dijo García en uno de los tramos de su discurso. Además, acusó al gobernador de la “destrucción institucional” de la provincia y habló de la competencia que se viene: “Perotti le ganó a Corral, que le dio su complicidad para que ganara, le ganó a Bonfatti, a mí no me va a ganar”, sentenció. Se refería a la elección de 2019, en la que Corral compitió por afuera del Frente Progresista, favoreciendo las chances de Perotti.

https://twitter.com/EnriqueeEstevez/status/1666964436123279361 Acá tenemos un equipo honesto y con experiencia, acá está el futuro de Santa Fe.

Hace falta @MonicaFein gobernadora, hace falta @ClaraGarcia_SF diputada provincial #HaceFaltaGobierno#HaceFaltaElEquipoDeMiguel pic.twitter.com/s6KN3l2O1F — Enrique Estévez (@EnriqueeEstevez) June 9, 2023

Dijo que con el resto de los integrantes de su lista definieron que si ganan no van a tener fueros en la Cámara: “No vamos a dejar que nadie se atrinchere en la banca” y nombró en particular a dos diputadas que están en los primeros lugares de su lista: Gisel Mahmud y Lionella Cattalini: “Vamos a hacer temblar a tanto viejo que está cómodo. Vamos a dar gobernabilidad a Mónica (Fein) y vamos a completar los sueños que Miguel (Lifschitz) no pudo: tener una constitución renovada, que a Miguel le negaron porque él quería una democracia vibrante”. Y los aplausos fueron para el recuerdo de Lifschitz.

Además, habló de la “dura realidad” de los intendentes y presidentes comunales no afines al peronismo: “La gente ha sido castigada”, resumió y desde abajo del escenario la avalaban Alberto Ricci, de Villa Gobernador Gálvez, y Omar Colombo de la ciudad de Recreo. No pasó desapercibido, sin embargo, que en esa liga de intendentes frentistas había una ausencia. A la misma hora, pero en otra punta de la ciudad, el intendente santafesino Emilio Jatón, que va por la reelección, presentaba su lista para el Concejo Municipal y también a su secretario General, Mariano Granato, para competir por la banca del departamento La Capital en el Senado provincial.

Ya con el foco en la Casa Gris, García se refirió a la candidatura de Fein: “A Monica la eligieron dos veces en Rosario, una ciudad de más de un millón de habitantes y hace 30 años que vive en la misma casa. Y agregó: “No vive en un country, no está en El Tigre”, en referencia a Losada, a quien además pinchó por el faltazo al debate en 2019: “No se animó y lo mandó a (Dionisio) Scarpín”. Además, García hizo referencia a las encuestan que manejan y marcó que los porcentajes de intención de voto son parejos entre Pullaro, Losada y Fein.

Luego fue el turno de la exposición de Fein: “Le decimos a Losada que se anime y viva en Santa Fe. No se puede hacer turismo político, más si tiene un amigo que le presta un avión para hacerlo. Nos alegra que se haya involucrado, pero hay que ser humilde y aprender. Por lo menos ser presidenta de una ONG o de los boy scouts primero, hay que saber gestionar”.

En esa línea, se acordó del exministro de Seguridad: “Pullaro no metió preso a nadie, (en relación a las bandas narco) los metió preso el nuevo sistema procesal penal que cambiamos, los metió presos un proyecto político que no negocia ni hace acuerdos”. La ex intendenta también se dirigió al actual gobernador: “Nos fue bastante mal con Perotti preguntándole a Cristina y Alberto qué tenía que hacer. Hay que arrancar muy fuerte, no vamos a cerrar la gobernación durante todo enero como hizo Perotti, vamos a arrancar enseguida. Vamos a recuperar Iapos que está destruido, hacer del sistema de salud una garantía para todos, pensar viviendas y un plan serio en Seguridad. No puede ser un eslogan ni es para improvisados. Lo que está pasando es dramático, tardaron cuatro años en comprar chalecos antibalas. Y vamos a exigir que el gobierno nacional se involucre. Este es un problema de un país que tiene fronteras e hidrovía y culpan a una ciudad”, concluyó.